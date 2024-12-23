Россиянка в Ростове отсудила у Euroclear $8,5 тысячи, потерянных из-за санкций

Сегодня Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о взыскании с Euroclear Bank SA/NV $8,5 тыс. недополученных доходов в пользу Александры Денишенко. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из судебных материалов, по состоянию на конец февраля 2022 года госпожа Денишенко была владелицей акций нескольких иностранных инвестиционных фондов. Она управляла этими активами через российские банки-брокеры, а доходы с них накапливались на счетах Euroclear Bank SA/NV.

Когда Александра Денишенко захотела получить доходы в свое распоряжение, то от Euroclear был получен отказ со ссылкой на обусловленные антироссийскими санкциями ограничения финансовых транзакций.

Тогда россиянка обратилась в ростовский арбитраж с иском к Euroclear о взыскании денег. В октябре ростовский арбитраж пришел к выводу, что иностранный банк без законных оснований удерживает доходы Александры Денишенко на своих счетах. Теперь апелляционный суд подтвердил это решение и оно вступило в законную силу.

Euroclear - это базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на клиринге и расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Euroclear является одним из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг.

Сергей Иванов