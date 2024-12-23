Железнодорожников оценили по специальности

Пять отечественных игроков попали в составленный CIES Football Observatory рейтинг лучших молодых (до 21 года) футболистов мира на разных позициях. Трое из них представляют «Локомотив», а один — неожиданно в этом сезоне превратившийся в лидера московского клуба Алексей Батраков — возглавил классификацию среди тех, кто специализируется в амплуа «бьющего» полузащитника. При этом, по версии CIES, трансферная стоимость Батракова и его партнера, очутившегося в десятке среди «проникающих» вингеров Сергея Пиняева, приблизилась к стоимости футбольных звезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рейтинге молодых футболистов CIES Алексей Батраков (№83) занял первое место среди «бьющих» полузащитников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В рейтинге молодых футболистов CIES Алексей Батраков (№83) занял первое место среди «бьющих» полузащитников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила составленный на базе детального анализа «продвинутой» статистики рейтинг наиболее эффективных в нынешнем сезоне игроков, родившихся в 2004 году или позже, то есть таких, которые еще не достигли 21-летнего возраста и могут выступать за молодежные сборные. В него попали представители 65 ведущих лиг мира. У рейтинга есть особенность. Все футболисты в нем поделены на 20 категорий — в зависимости от основного, «общего» ампула (вратари, защитники, полузащитники и нападающие), а также узкой специализации, связанной с функционалом и игровыми приоритетами. В каждую из категорий включены по 20 игроков.

Исследование CIES можно считать подтверждением довольно приятного для отечественного футбола свежего тренда.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) в последнее время появилось немало неплохо играющих за свои клубы молодых игроков, хотя еще недавно они были в ней большой редкостью.

В рейтинге в общей сложности шесть игроков РПЛ. Иностранный легионер среди них один-единственный. Это выступающий за «Зенит» бразилец Педру (девятый в списке «проникающих» — иными словами, привыкших обострять ситуацию дриблингом и рывками — левых вингеров). Остальные — россияне. Причем если Илье Рожкову из «Рубина» (13-й среди атакующих левых защитников) и Вадиму Ракову из «Локомотива» (18-й среди пасующих и бьющих левых вингеров) не удалось прорваться в десятку, то три их соотечественника в ней на чрезвычайно почетных позициях.

Основной сюрприз — пятое место в рейтинге лучших голкиперов с «длинным пасом» Богдана Москвичева, который играет за «Оренбург», безнадежного аутсайдера чемпионата России, и в конце года чаще остается на скамейке запасных. Еще двое футболистов — это ключевые фигуры ушедшего на зимний перерыв пятым, но всего в двух очках от первой тройки «Локомотива».

Алексея Батракова осенью CIES уже включила в свой рейтинг главных молодых откровений сезона, поставив аж на 12-ю позицию. Теперь он оказался первым среди «бьющих» — ориентированных на удар — полузащитников.

Батраков, которому 19 с половиной лет и который был поднят в основной состав «Локомотива» лишь под занавес прошлого сезона, с помощью этого своего таланта забил в нынешнем чемпионате десять голов. По их количеству он уступает лишь форварду «Спартака» Манфреду Угальде (у того 15 мячей). При этом Батраков преуспевает и как ассистент (шесть голевых передач), а по системе «гол плюс пас» отстает от Угальде всего на балл.

Индекс полезности, применяемый CIES для определения уровня игрока, у Алексея Батракова, опередившего в классификации Рокаса Пукштаса из хорватского «Хайдука» и 17-летнего вундеркинда Франко Мастантуоно из аргентинского «Ривер Плейт», равен 80,6. Это чрезвычайно солидная цифра (идеальный индекс — 100), до рубежа 80 не дотягивают и некоторые знаменитости из «большой европейской пятерки». А индекс, относящийся именно к «созданию шансов», у него абсолютно элитный — 86.

Партнер Батракова Сергея Пиняев — седьмой в категории «проникающие левые вингеры». Но в данном случае позиция только формально скромная. Пиняеву не повезло с конкуренцией в его амплуа. В нем собралось сразу несколько уже играющих за топ-клубы футболистов — таких как расположившиеся наверху классификации Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед». По индексу же полезности — 82 — Пиняев, которому 20 исполнилось в ноябре, даже немножко превосходит Батракова.

CIES настаивает, что посредством своих исследований и ранжирования футболистов добивается в том числе справедливой и более или менее точной оценки трансферной стоимости.

Так вот, в этом смысле ее выводы представляются довольно лестными для «Локомотива» и двух его футболистов. По версии Transfermarkt, стоимость как Алексея Батракова, так и Сергея Пиняева в данный момент составляет €8 млн. У CIES она гораздо выше. Батракова она оценивает в диапазоне от €12,5 млн до €14,7 млн, Пиняева — от €22,4 млн до €26,1 млн. Это уже ниша звезд если не первого, то по крайней мере второго эшелона.

Алексей Доспехов