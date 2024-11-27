Российский футбол потянуло на откровения

Пять игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались в рейтинге главных молодых откровений текущего футбольного сезона, составленного компанией CIES Football Observatory. А полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, дебютировавший на элитном уровне лишь в этом году, расположился в нем сразу за топ-десяткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила рейтинг главных молодых откровений текущего футбольного сезона. В него попали сто игроков в возрасте до 20 лет, которые в сезоне предыдущем сыграли в официальных матчах меньше 900 минут в общей сложности. Ранжированы они были по коэффициенту, который, как считает CIES, максимально точно отражает полезность игрока. При его расчете учитываются три фактора. Это объем игрового времени футболиста в матчах за клуб и сборную в разных турнирах, уровень таких матчей и количество набранных в них очков.

Имена тех, кто возглавил рейтинг, предсказать было не так уж сложно. На верхушке очутился 17-летний центральный защитник Пау Кубарси, выступающий за «Барселону», c оценкой 91,5, то есть не такой уж далекой от идеальной — 100.

Авторы исследования уточнили, что среди всех игроков данной возрастной категории есть игрок с баллами еще выше — 93,8: это одноклубник и ровесник Кубарси Ламин Ямаль. Но тот уже примерно год является ведущим футболистом клуба и своей национальной сборной. А Кубарси попал в основу «Барселоны» зимой. Правда, весной он уже считался важной для нее фигурой, успев провести за каталонцев два десятка встреч, а затем, пропустив, в отличие от Ямаля, победный для испанцев чемпионат Европы в Германии, сыграл за сборную страны на Олимпиаде в Париже. Испанская команда завоевала золото, а Кубарси был ключевым элементом ее обороны.

Вслед за ним с оценкой 83,3 расположился английский хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, которому 19 лет. Он тоже откровение относительное.

В прошедшем сезоне Мейну включали в состав манчестерцев еще чаще, чем Кубарси в состав «Барселоны», и он как раз на чемпионате Европы играл, причем в самых ответственных матчах, включая финальный против испанцев. Стоимость и Кубарси, и Мейну, по версии Transfermarkt, благодаря этим достижениям уже достигла показателей, характерных для бесспорных суперзвезд,— €40 млн и €55 млн.

Кроме испанца и англичанина, рубеж в 80 баллов преодолеть никому из открытий не удалось, в том числе игрокам из Российской премьер-лиги — Алексею Батракову из «Локомотива», Педру из «Зенита», Даниле Козлову из «Краснодара», Илье Рожкову из «Рубина» и Милану Майсторовичу из «Динамо». Пять футболистов в сотне — это уже само по себе солидное представительство, учитывая, что в рейтинге фигурируют 38 чемпионатов. Существенно опередили РПЛ лишь два чемпионата, традиционно являющиеся основными поставщиками футбольных талантов,— бразильский (11 человек) и аргентинский (8). Цифру можно считать отражением свежего тренда. За последние десять лет средний возраст участников чемпионата России снизился примерно на год, упав ниже 26 лет. А в последнее время это снижение связано и с особенностями ситуации.

Международные санкции урезали возможности отечественных клубов, которые вынуждены компенсировать проблемы с доступом к дорогим рынкам и дорогим футболистам поиском перспективной молодежи.

Еще любопытнее с этой точки зрения верхняя часть рейтинга CIES. В первой двадцатке — сразу два игрока из РПЛ: Алексей Батраков — на 12-й позиции, Педру — на 13-й (едва не забрался в нее и Данила Козлов — не хватило двух десятых балла). В то же время, например, у испанцев в топ-20 — лишь Кубарси, а у трех чемпионатов «большой пятерки» — французского, итальянского и немецкого — вообще никого.

Особенно бросается в глаза взлет Алексея Батракова. Он является именно стопроцентным откровением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков (слева) и Тимур Сулейманов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков (слева) и Тимур Сулейманов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело в том, что до весны 2024 года воспитанник академии «Локомотива» Батраков выступал исключительно в юниорских турнирах, а в минувшем сезоне принял участие лишь в шести официальных матчах московского клуба. Однако в этом году, очутившись в основе команды, потерявшей ряд лидеров, он потряс своей эффективностью на позиции плеймейкера с атакующим акцентом. 19-летний игрок во всех 16 матчах «Локомотива» в чемпионате, в котором клуб идет третьим после «Краснодара» и «Зенита», был в стартовом составе, а его результативность впечатляет. В снайперской гонке Батраков с 10 голами уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака» (у того 12 мячей), а в ассистентской с шестью голевыми передачами — лишь Венделу из «Зенита» (8), опережая всех, если подсчитывать продуктивность по хоккейному, по системе «гол плюс пас». А в рейтинге CIES позади Батракова целый ряд футболистов с куда более богатым опытом из известных клубов сильнейших европейских лиг, например Матис Тель из «Баварии».

Алексей Доспехов