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Коммерсантъ FM
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Российский футбол потянуло на откровения

Он оказался солидно представлен в рейтинге молодых открытий сезона

Пять игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались в рейтинге главных молодых откровений текущего футбольного сезона, составленного компанией CIES Football Observatory. А полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, дебютировавший на элитном уровне лишь в этом году, расположился в нем сразу за топ-десяткой.

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков (в центре)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила рейтинг главных молодых откровений текущего футбольного сезона. В него попали сто игроков в возрасте до 20 лет, которые в сезоне предыдущем сыграли в официальных матчах меньше 900 минут в общей сложности. Ранжированы они были по коэффициенту, который, как считает CIES, максимально точно отражает полезность игрока. При его расчете учитываются три фактора. Это объем игрового времени футболиста в матчах за клуб и сборную в разных турнирах, уровень таких матчей и количество набранных в них очков.

Имена тех, кто возглавил рейтинг, предсказать было не так уж сложно. На верхушке очутился 17-летний центральный защитник Пау Кубарси, выступающий за «Барселону», c оценкой 91,5, то есть не такой уж далекой от идеальной — 100.

Авторы исследования уточнили, что среди всех игроков данной возрастной категории есть игрок с баллами еще выше — 93,8: это одноклубник и ровесник Кубарси Ламин Ямаль. Но тот уже примерно год является ведущим футболистом клуба и своей национальной сборной. А Кубарси попал в основу «Барселоны» зимой. Правда, весной он уже считался важной для нее фигурой, успев провести за каталонцев два десятка встреч, а затем, пропустив, в отличие от Ямаля, победный для испанцев чемпионат Европы в Германии, сыграл за сборную страны на Олимпиаде в Париже. Испанская команда завоевала золото, а Кубарси был ключевым элементом ее обороны.

Вслед за ним с оценкой 83,3 расположился английский хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, которому 19 лет. Он тоже откровение относительное.

В прошедшем сезоне Мейну включали в состав манчестерцев еще чаще, чем Кубарси в состав «Барселоны», и он как раз на чемпионате Европы играл, причем в самых ответственных матчах, включая финальный против испанцев. Стоимость и Кубарси, и Мейну, по версии Transfermarkt, благодаря этим достижениям уже достигла показателей, характерных для бесспорных суперзвезд,— €40 млн и €55 млн.

CIES расставила футбольные лиги по трансферному балансу

Кроме испанца и англичанина, рубеж в 80 баллов преодолеть никому из открытий не удалось, в том числе игрокам из Российской премьер-лиги — Алексею Батракову из «Локомотива», Педру из «Зенита», Даниле Козлову из «Краснодара», Илье Рожкову из «Рубина» и Милану Майсторовичу из «Динамо». Пять футболистов в сотне — это уже само по себе солидное представительство, учитывая, что в рейтинге фигурируют 38 чемпионатов. Существенно опередили РПЛ лишь два чемпионата, традиционно являющиеся основными поставщиками футбольных талантов,— бразильский (11 человек) и аргентинский (8). Цифру можно считать отражением свежего тренда. За последние десять лет средний возраст участников чемпионата России снизился примерно на год, упав ниже 26 лет. А в последнее время это снижение связано и с особенностями ситуации.

Международные санкции урезали возможности отечественных клубов, которые вынуждены компенсировать проблемы с доступом к дорогим рынкам и дорогим футболистам поиском перспективной молодежи.

Еще любопытнее с этой точки зрения верхняя часть рейтинга CIES. В первой двадцатке — сразу два игрока из РПЛ: Алексей Батраков — на 12-й позиции, Педру — на 13-й (едва не забрался в нее и Данила Козлов — не хватило двух десятых балла). В то же время, например, у испанцев в топ-20 — лишь Кубарси, а у трех чемпионатов «большой пятерки» — французского, итальянского и немецкого — вообще никого.

Особенно бросается в глаза взлет Алексея Батракова. Он является именно стопроцентным откровением.

Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков (слева) и Тимур Сулейманов (справа)

Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков (слева) и Тимур Сулейманов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков (слева) и Тимур Сулейманов (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело в том, что до весны 2024 года воспитанник академии «Локомотива» Батраков выступал исключительно в юниорских турнирах, а в минувшем сезоне принял участие лишь в шести официальных матчах московского клуба. Однако в этом году, очутившись в основе команды, потерявшей ряд лидеров, он потряс своей эффективностью на позиции плеймейкера с атакующим акцентом. 19-летний игрок во всех 16 матчах «Локомотива» в чемпионате, в котором клуб идет третьим после «Краснодара» и «Зенита», был в стартовом составе, а его результативность впечатляет. В снайперской гонке Батраков с 10 голами уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака» (у того 12 мячей), а в ассистентской с шестью голевыми передачами — лишь Венделу из «Зенита» (8), опережая всех, если подсчитывать продуктивность по хоккейному, по системе «гол плюс пас». А в рейтинге CIES позади Батракова целый ряд футболистов с куда более богатым опытом из известных клубов сильнейших европейских лиг, например Матис Тель из «Баварии».

Алексей Доспехов

Главные молодые откровения сезона

Игрок (страна)Клуб (страна)ВозрастКоэффициент полезности
Пау Кубарси (Испания)«Барселона» (Испания)17,8 года91,5
Кобби Мейну (Англия)«Манчестер Юнайтед» (Англия)19,683,3
Хулио Солер (Аргентина)«Ланус» (Аргентина)19,777,0
Эстеван Виллиан (Бразилия)«Палмейрас» (Бразилия)17,574,9
Семих Кылычсой (Турция)«Бешикташ» (Турция)19,273,0
Клаудио Эчеверри (Аргентина)«Ривер Плейт» (Аргентина)18,972,9
Джек Хиншелвуд (Англия)«Брайтон» (Англия)19,672,3
Тобиас Рамирес (Аргентина)«Архентинос Хуниорс» (Аргентина)18,071,8
Хёк Ян Мин (Южная Корея)«Канвон» (Южная Корея)18,671,5
Брену Бидун (Бразилия)«Коринтианс» (Бразилия)19,770,9
Иван Роман (Чили)«Палестино» (Чили)18,370,8
Алексей Батраков (Россия)«Локомотив» (Россия)19,470,7
Педру (Бразилия)«Зенит» (Россия)18,870,3
Тарас Мыхавко (Украина)«Динамо» (Украина)19,470,3
Ян-Карло Симич (Сербия)«Андерлехт» (Бельгия)19,569,4
Хосет Пераса (Коста-Рика)«Сан-Карлос» (Коста-Рика)19,969,1
Мартим Фернандиш (Португалия)«Порту» (Португалия)18,868,9
Ноам Бен Харуш (Израиль)«Хапоэль» (Хайфа, Израиль)19,567,4
Серхио Паласиос (Колумбия)«Брагантину» (Бразилия)19,766,5
Нив Йегошуа (Израиль)«Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль)19,866,5

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