Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Испании
18-й тур. «Хетафе»—«Мальорка» 0:1 (Ларин, 53 пен.). «Осасуна»—«Атлетик» 1:2 (Торро, 25 — Гурусета, 31; Беренгер, 74). «Барселона»—«Атлетико» 1:2 (Педри, 30 — Де Пауль, 60; Сёрлот, 90+6). «Реал»—«Севилья» 4:2 (Мбаппе, 10; Вальверде, 20; Родриго, 34; Диас, 53 — Ромеро, 35; Лукебакио, 85). Положение команд.1. «Атлетико» — 41 очко (после 18 матчей). 2. «Реал» — 40 (18). 3. «Барселона» — 38 (19). 4. «Атлетик» — 36 (19). 5. «Мальорка» — 30 (19).
Чемпионат Англии
17-й тур. «Астон Вилла»—«Манчестер Сити» 2:1 (Дуран, 16; Роджерс, 65 — Фоден, 90+3). «Брентфорд»—«Ноттингем» 0:2 (Айна, 38; Эланга, 51). «Кристал Пэлас»—«Арсенал» 1:5 (Сарр, 11 — Жезус, 6, 14; Хаверц, 38; Мартинелли, 60; Райс, 84). «Эвертон»—«Челси» 0:0. «Манчестер Юнайтед»—«Борнмут» 0:3 (Хёйсен, 29; Клюйверт, 61 (пен.); Семеньо, 63). «Тоттенхем»—«Ливерпуль» 3:6 (Мэддисон, 41; Кулушевски, 72; Соланке, 83 — Диас, 23, 85; Макалистер, 36; Собослаи, 45+1; Салах, 54, 61). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 39 очков (после 16 матчей). 2. «Челси» — 35. 3. «Арсенал» — 33. 4. «Ноттингем» — 31. 5. «Борнмут» — 28. 6. «Астон Вилла» — 28. 7. «Манчестер Сити» — 27.