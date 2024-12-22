Начальник колонии, в которой в августе захватили заложников, ушел в отставку

Начальник исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов ушел в отставку. Соответствующая информация размещена на сайте исправительного учреждения.

Теперь колонию возглавил подполковник Алексей Кручинин. Господин Девятов ушел на пенсию.

Бывший начальник исправительного учреждения был тяжело ранен во время захвата заложников четырьмя заключенными, который произошел 23 августа. В результате инцидента погибли четыре сотрудника УФСИН, еще четверо получили ранения.

Подробнее о захвате ИК-19 — в материале «Ъ» «Штурм строгого режима»

Никита Маркелов, Саратов