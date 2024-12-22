Футбольные гранды угодили не в то барселоно

Минувший уикенд продлил кризисные периоды двух футбольных гигантов. В чемпионате Испании недавно уверенно лидировавшая в нем «Барселона» уступила дома — 1:2 — «Атлетико» и пропустила вперед как своих оппонентов, так и «Реал». В английском первенстве очередную осечку допустил опускающийся все ниже и ниже «Манчестер Сити», проигравший в гостях с тем же счетом «Астон Вилле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Атлетико» (Мадрид) Александр Сёрлот празднует гол в ворота «Барселоны»

Фото: Albert Gea, Reuters Футболист «Атлетико» (Мадрид) Александр Сёрлот празднует гол в ворота «Барселоны»

Фото: Albert Gea, Reuters

Чемпионат Испании

Догадаться, о чем будет говорить после матча против «Атлетико» тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, было несложно. В испанском чемпионате после 18-го тура начинается новогодний перерыв, и Флик признался, что эти три недели понадобятся его команде для перезагрузки — может, не столько функциональной, сколько психологической, потому что с каталонцами происходит что-то странное и не поддающееся объяснению с помощью простого набора аргументов и наблюдений.

В первой половине осени «Барселона» смотрелась почти безупречной, а в ее игре невозможно было найти какие-то явные пробелы. Но потом что-то сломалось. В минувшие полтора месяца она выиграла в первенстве всего один матч из семи, в предыдущем туре проиграла аутсайдеру «Леганесу», а теперь не справилась с грандом, который перед началом каталонского кризиса в ноябре отставал от нее на десять очков, но весь отрыв быстренько отъел.

Это была игра, идеально характеризующая нынешние проблемы «Барселоны».

И без травмированного Ламина Ямаля она была формально неплоха, владела мячом, получала шансы. Но безбожно их транжирила, а после забитого в первом тайме Педри мяча принялась допускать ошибки в обороне. Одна привела к тому, что Родриго де Пауль счет сравнял, другая — к победному голу на излете компенсированного времени Александра Сёрлота. И «Атлетико» оторвался от «Барселоны» на три очка, да еще при матче в запасе.

А потом ее обошел — на два очка, но тоже сыграв на матч меньше — еще и «Реал». Состоявшийся на днях вояж в Катар за Межконтинентальным кубком не настолько, как выяснилось, утомил его, чтобы спровоцировать по-настоящему серьезные трудности в матче с середнячком «Севильей». Мадридцы с потихоньку, судя по всему, оживающим Килианом Мбаппе, забившим гол, обыграли ее со счетом 4:2, слегка испортив севильцам прощание со своей легендой — решившим в 39 из-за хронической травмы бедра все-таки завершить карьеру Хесусом Навасом. В этой встрече он отыграл полтайма, убедившись, когда выходил со скамейки, что и в Мадриде его, обладателя кучи титулов, обожают.

Чемпионат Англии

Английским футбольным обозревателям приходится изгаляться, чтобы всякий раз, когда «Манчестер Сити» допускает срыв, придумать что-то, идеально описывающее плачевность его положения. Казалось, все варианты уже исчерпаны. Но нет, после матча с «Астон Виллой» нашлись красивые цифры. BBC подсчитал количество очков, набранных манчестерцами в последних восьми турах. А на них пришлось шесть их поражений — при победе и ничьей. То есть очков наскреблось четыре. И меньше на этом отрезке нет в премьер-лиге ни у кого. В общем, форма такая, что с ней, если бы не созданный прежде запас, нужно было бы беспокоиться не о перспективах борьбы за медали, а о перспективах уцелеть в премьер-лиге.

И ведь не помогают никакие меры. В матче с «Астон Виллой», например, наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перетряхнул всю основу, как опытный крупье колоду карт.

По сравнению со встречей прошлого тура, против «Манчестер Юнайтед», которого непритязательный «Борнмут» в воскресенье разнес со счетом 3:0,— девять замен. Но на поле все то же самое: лидера в середине поля не видно, Эрлинг Холанн впереди скис так, что поставь вместо него табуретку — хуже не будет, защитники фальшивят. А фальшью соперники из «Астон Виллы» пользовались с удовольствием. И слова Гвардиолы насчет того, что в целом-то ему понравилось, как играла команда, что ему бы подправить какие-то мелочи и все будет в порядке, воспринимают уже, кажется, без прежнего сочувствия, как информационный шум. Видно же, что кризис глубокий и не из мелочей состоит.

А до верхушки таблицы «Манчестер Сити» между тем уже как до луны.

От занявшего верхушку «Ливерпуля», который в воскресенье без вопросов разобрался на выезде с «Тоттенхемом» — 6:3, его отделяет уже целая дюжина баллов. И это при том, что у ливерпульцев есть игра в запасе.

Можно даже предположить, что их уже мало волнуют результаты «Манчестер Сити» — чересчур велик отрыв. Скорее футболисты «Ливерпуля» радовались в воскресенье подарку от неказистого соседа. «Эвертон», который плетется возле «зоны вылета», взял и сыграл вничью — 0:0 — у себя дома с «Челси». А «Челси» — ближайший преследователь «Ливерпуля». И отстает он при «лишнем» матче от лидера уже на четыре очка.

Алексей Доспехов