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Коммерсантъ FM
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В Якутии в ночном клубе произошел пожар из-за петарды

В ночном клубе в якутском городе Ленск произошел пожар на площади 15 кв. м. Причиной стала брошенная кем-то петарда, виновник пока не найден. Пострадавших нет, передает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

По данным ведомства, ЧП случилось в 5:14 по местному времени (23:14 мск пятницы). В МЧС сообщили о пожаре в рестоклубе на улице Пролетарской. На момент прибытия пожарных из третьего этажа здания шел дым.

«Огнем повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на общей площади 15 кв. м. Спасено здание ТРЦ. Предварительная причина пожара — несоблюдение техники безопасности при использовании петарды»,— сказано в пресс-релизе.

В тушении задействовали десять человек и три единицы техники. В МЧС уточнили «РИА Новости», что посетители клуба эвакуировались самостоятельно. По данным Telegram-канала Shot, в момент пожара в заведении было не менее 50 человек.

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