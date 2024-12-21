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Коммерсантъ FM
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Число погибших в ДТП снизилось на 4% за 11 месяцев

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о сокращении числа погибших и пострадавших в ДТП в России. Жертвами аварий за 11 месяцев 2024 года стали на 200 меньше человек, чем за аналогичный период 2023-го. Господин Старовойт не уточнил, сколько всего было погибших за 11 месяцев..

«Только за 11 месяцев этого года мы видим снижение числа погибших на федеральных автотрассах более чем на 4%, а ведь за этими сухими цифрами стоит порядка 200 спасенных жизней»,— сказал господин Старовойт ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу снизить смертность в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036-му по сравнению с 2023 годом.

По информации «Ъ», в России за 10 месяцев 2024 года на 20% выросло число аварий с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов. Погиб 571 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мотоциклисты встали на скользкий путь».

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