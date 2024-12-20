WhatsApp и Skype внесли в реестр организаторов распространения информации
Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), Skype и еще десять мессенджеров. Теперь все эти сервисы обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать ее правоохранительным органам.
Также в реестр Роскомнадзора попали мессенджеры:
- Wire;
- Element;
- KakaoTalk;
- Session;
- Crypviser;
- DUST;
- Pinngle;
- Status;
- Keybase;
- Trillian.
Все 12 сервисов были добавлены в реестр 19 декабря. Большинство из них — анонимные зашифрованные мессенджеры. После включения в реестр ОРИ они обязаны хранить на территории России сообщения пользователей и данные о них. ОРИ также обязан установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.
ОРИ формально может быть признан любой сайт, на котором есть функция обмена сообщениями между пользователями. В реестр можно попасть добровольно или по требованию Роскомнадзора, которому направляют обращения силовые структуры. Ресурсы, которые отказались это сделать, штрафуют или могут заблокировать.
О возможном изменении механизма включения сайтов в реестр ОРИ — в материале «Ъ».