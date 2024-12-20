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Коммерсантъ FM
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WhatsApp и Skype внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), Skype и еще десять мессенджеров. Теперь все эти сервисы обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать ее правоохранительным органам.

Также в реестр Роскомнадзора попали мессенджеры:

  • Wire;
  • Element;
  • KakaoTalk;
  • Session;
  • Crypviser;
  • DUST;
  • Pinngle;
  • Status;
  • Keybase;
  • Trillian.

Все 12 сервисов были добавлены в реестр 19 декабря. Большинство из них — анонимные зашифрованные мессенджеры. После включения в реестр ОРИ они обязаны хранить на территории России сообщения пользователей и данные о них. ОРИ также обязан установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.

ОРИ формально может быть признан любой сайт, на котором есть функция обмена сообщениями между пользователями. В реестр можно попасть добровольно или по требованию Роскомнадзора, которому направляют обращения силовые структуры. Ресурсы, которые отказались это сделать, штрафуют или могут заблокировать.

О возможном изменении механизма включения сайтов в реестр ОРИ — в материале «Ъ».

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