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Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 23 иностранцев. Среди них итальянский оперный режиссер и художник Джанкарло Дель Монако, сын тенора Марио Дель Монако.

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

13 ноября на Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы «Риголетто», режиссером которой был господин Дель Монако. В интервью «Российской газете» он говорил, что ему «очень нравится работать в России», а сделать постановку весной 2024 года его пригласил дирижер Валерий Гергиев.

По закону в российское гражданство принимают по заявлению иностранца, который проживает в стране один год при наличии особых заслуг перед Российской Федерацией.

Джанкарло Дель Монако родился в 1943 году в Венеции. Поставил более 100 опер в крупнейших театрах мира разных стран. За выдающуюся работу награжден премиями и орденами в США, Германии, Франции, Италии и Бразилии.

В первых строках указа, подписанного Владимиром Путиным, идет ссылка на п. «а» ст. 89 Конституции, в которой говорится, что президент решает вопросы гражданства и политического убежища. Среди 23 иностранцев — уроженцы Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии, США, Германии.

Подробнее о работе режиссера Джанкарло Дель Монако — в рецензии «Ъ» «Вопросы оперной безопасности».

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