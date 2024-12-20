Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в убийстве следователя

Уполномоченный орган Министерства обороны РФ уведомил Пермский краевой суд о том, что не заключил контракт о прохождении военной службы с Алексеем Головиным. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в суде, сегодня приостановленное 18 декабря производство по уголовному делу было возобновлено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, 9 сентября этого Алексей Головин вооружился топором и проник в квартиру Евгения Середкина. Там в присутствии двух его малолетних детей он нанес следователю более 80 ударов топором. Потом злоумышленник вызвал сотрудников правоохранительных органов и сдался им. В отношении Головина было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Сам он полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

По данным «Ъ-Прикамье», ранее со стороны потерпевших по делу были обращения в прокуратуру и ФСИН с просьбой не отправлять обвиняемого на фронт.