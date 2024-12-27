Не замещая себя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Январь 2025 года — дедлайн для госкомпаний и организаций критической информинфраструктуры (промышленность, банки и т. д.) в части замещения иностранного софта. Соответствующий указ президента РФ был подписан весной 2022 года, и тогда казалось: через год западного программного обеспечения (ПО) у нас не останется вовсе, а значит, у большинства организаций не будет никакого. Тогда риск оказаться отключенными от иностранных систем виделся настолько реальным, что установленный дедлайн до начала 2025 года казался больше реакцией государства на внешнее давление, чем госпланом.

Сейчас, думаю, никто не решится заявить о том, что все компании и организации, подпадающие под регулирование, в первую рабочую неделю нового года запустят на своих рабочих местах исключительно российское ПО. Чиновники тоже не спешат приводить абсолютные данные о внедрении российского софта. Директор департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин говорил в сентябре: «Сможем проанализировать первые результаты импортозамещения в 2025 году» (цитата по ТАСС). Из всех сегментов IT в 90% оценивается только замещение зарубежных средств защиты данных.

К тому же не все разработчики российского ПО, которые должны были кратно нарастить прибыль за это время, сейчас чувствуют себя высокотехнологичными лидерами. Вендор офисного ПО, которое должно было заместить Microsoft, к середине 2024 года показал убыток в 5,2 млрд руб. по итогам 2023 года. В данном случае виной стал, с одной стороны, рост нагрузки, а с другой — снижение выручки, о чем заявила сама компания, однако ситуация в целом стала показательной. Повышение ключевой ставки ЦБ к концу года тоже на руку компаниям не сыграло: разработчики не понимают, где взять средства под новые проекты, ведь о выгодных кредитах сейчас речи не идет.

Вопрос, который волнует все компании, обязанные импортозаместиться с начала 2025 года,— станут ли их IT-системы вне закона, если они не успеют

Впрочем, на сами компании—вендоры российского софта указ президента не распространяется, и вопросы государство будет задавать компаниям из числа КИИ. Если опустить все упоминания тех многочисленных случаев, когда организации банковского, промышленного и других секторов просили перенести срок перехода на российское ПО в силу отсутствия аналогов на рынке, в сухом остатке мы видим, что компании между IT-трансформацией скорее выберут привычную работу, пусть и сопряженную с рисками, чем ускоренное импортозамещение к установленному сроку. И их можно понять: никто не снимает с бизнеса ответственность за сбои в работе и накладки в период импортозамещения. Возможно, дай ему государство своего рода «импортозаместительные каникулы», на перемены многие решились бы куда быстрее.

Но психология российского бизнеса строится на быстрой адаптации к любым негативным факторам. Это мы ярко увидели в 2022 году, причем как в сфере IT, так и во многих других. Правда, какие-то ходы компаний в сложных экономических условиях на виду (замену названия одного из самых популярных ресторанов быстрого питания сложно не заметить), а работа «под капотом» бизнеса скрыта от глаз широкого обывателя. Но еще в 2022 году рынок обсуждал с Минцифры легализацию работы на пиратском иностранном софте, сейчас же это и вовсе негласно не является преступлением.

Главный вопрос — станет ли оно таковым с января наступающего года. И несмотря на все случаи, когда государство вводило непомерно жесткое наказание для компаний, я склонна считать, что это будет не тот случай. В конечном итоге что для нас важнее — работа системообразующего предприятия или то, в каком приложении его сотрудники проводят корпоративные звонки?