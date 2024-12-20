Главы трех белгородских муниципалитетов покинули свои посты

В Белгородской области главы Шебекинского округа, Новооскольского округа и Краснояружского района покинули свои посты. Об этом Владимир Жданов, Андрей Гриднев и Андрей Миськов сообщили в своих Telegram-каналах.

Господин Жданов 20 декабря вступил в должность первого заместителя руководителя администрации Старооскольского горокруга по ЖКХ. На выходных стало известно, что губернатор Вячеслав Гладков предложил ему возглавить муниципалитет вместо ушедшего «на новую работу» Андрея Чеснокова.

Андрей Гриднев назвал 19 декабря своим последним рабочим днем в администрации Новооскольского округа, но пока не рассказал о новом месте службы. На выходных господин Гладков сообщал, что он займет пост исполняющего обязанности главы Шебекинского округа.

Господин Миськов рассказал, что 19 декабря был назначен на должность первого замруководителя администрации Новооскольского округа. На выходных стало известно, что губернатор предложил ему возглавить ее. В администрации Краснояружского района накануне сообщили о назначении и.о. главы Виталия Кутоманова, который ранее занимал пост замруководителя администрации Ракитянского района.

UPD: Андрей Гриднев сообщил, что приступил к работе первого заместителя главы Шебекинского округа.

Алина Морозова