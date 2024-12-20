Родился первый в мире ребенок с применением технологии созревания яйцеклетки вне тела

На этой неделе в клинике Санта-Исабель в столице Перу Лиме родился первый ребенок, при зачатии которого использовалась новая технология созревания яйцеклетки вне тела. Технология Fertilo, разработанная американской биотехнологической компанией Gameto, по сути является новым типом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В этом случае созревание яйцеклетки происходит вне тела женщины с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gameto Фото: Gameto

При обычном ЭКО пациентке проводят двухнедельную гормональную стимуляцию яичников, а весь процесс занимает три недели. В этом случае довольно высок риск побочных эффектов, кроме того, гормональная стимуляция является нагрузкой на организм женщины. В случае с Fertilo основная часть процесса созревания яйцеклетки проходит вне тела женщины, вся процедура сокращается до трех дней, а количество инъекций гормонов снижается на 80%.

Gameto уже получила разрешения на использование этой технологии от регуляторов Перу, Австралии, Японии, Мексики, Аргентины и Парагвая. В США компания заканчивает клинические испытания.

Яна Рождественская