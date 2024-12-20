Совфед одобрил закон о доступе ФСИН к врачебной тайне педофилов без их согласия

Совет федерации одобрил закон, согласно которому медучреждения должны предоставлять структурам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) медицинские сведения о лицах, осужденных по статьям о педофилии. Сведения, составляющие врачебную тайну, будут передаваться уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН без согласия осужденных.

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством в июле 2024 года. В первом чтении депутаты одобрили проект 11 октября, во втором и третьем — 10 декабря. О принятии закона Советом федерации сообщил ТАСС, в карточке законопроекта решение палаты еще не опубликовано.

Документ внес изменения в ч. 13 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса и закон «Об основах охраны здоровья граждан». Ранее уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) не могли получить от медучреждений данные о принудительном лечении осужденных за педофилию без согласия самих пациентов или их законных представителей. Новая норма обязывает учреждения предоставлять ФСИН эту информацию с целью контроля исполнения принудительных медицинских мер в отношении осужденных.

По данным, представленным в пояснительной записке, в 2023 году на учете УИИ состояло 55 осужденных, 27 из них было назначено принудительное лечение.

Полина Мотызлевская