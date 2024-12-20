Экс-главу «Белоблводоканала» обвинили в получении взяток

Управление Следственного комитета России по Белгородской области (СКР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора госпредприятия «Белоблводоканал». Ему предъявлено обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в СКР.

В ведомстве не назвали имя фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Александре Николаеве, руководившем предприятием с января 2022 года по ноябрь 2023-го. С того момента исполняющим обязанности гендиректора выступает Андрей Колесников.

По версии следствия, с декабря 2022 года по август 2023-го генеральный директор вместе со своим первым заместителем через посредника получил от руководителей трех компаний-подрядчиков взятки на 19 млн руб. в сумме. Вознаграждения предназначались за «беспрепятственное» принятие выполненных организациями работ на коммунальных объектах, а также за ускорение их оплаты.

Преступления выявлены оперативниками УФСБ по региону. В ходе допросов фигурант дал признательные показания. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В августе управление ФСБ по региону сообщало о задержании бывших первого замглавы и замгендиректора по закупкам и торгам «Белоблводоканала». По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергей Ивенкове и Алексее Антонове соответственно. В отношении них возбуждено уголовное дело по той же статье. По версии следствия, первый с декабря 2022-го по январь 2023 года через посредника получил от главы коммерческой организации 2,7 млн руб. за беспрепятственное принятие работ и ускорение их оплаты, а второй в августе этого года — 3,6 млн за помощь в заключении госконтракта на капремонт самотечного канализационного коллектора в Белгороде. Оба фигуранта признали вину в полном объеме.

В октябре белгородский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной коммерческой организации, а также директора и сотрудницы другой компании. Их заподозрили в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в январе–марте 2023 года глава первой компании передал первому заместителю гендиректора «Белоблводоканала» 7 млн руб. В июне–августе того же года директор другой организации по предварительному сговору с подчиненной также через посредника направил 10 млн руб. тому же топ-менеджеру «Белоблводоканала».

Алина Морозова