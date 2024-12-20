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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили обязать магазины установить полки с бесплатными продуктами

Депутат Госдумы председатель партии «Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил внести изменения в законодательство, обязывающие магазины предусмотреть наличие полок для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Об этом сказано в письме господина Миронова на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарий отметил необходимость определить список разрешенных продуктов, а также прописать критерии их качества. Кроме этого, господин Миронов предложил ввести упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, участвующих в фудшеринге, с организацией контроля за их деятельностью. Для эффективного распределения продуктов нужно развивать и соответствующую инфраструктуру, продолжил председатель СРЗП.

По словам господина Миронова, проблема нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности остается актуальной для России. Он обратил внимание, что наибольший объем пищевых отходов приходится на продукты первой необходимости — хлеб, молочные продукты и овощи. В новогодние праздники ритейлеры часто завозят эти товары с излишками, не успевая их распродать. В этой связи, как отметил депутат, предложенные меры позволят сократить количество пищевых отходов и сделать продукты более доступными для нуждающихся граждан.

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