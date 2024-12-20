У совладельцев ГК «Город» вышел срок давности

В Санкт-Петербурге суд частично закрыл по истечению сроков давности уголовные дела против бывших совладельцев группы компаний «Город» Максима и Руслана Ванчуговых, а также экс-главы совета директоров банка «Фининвест» Сергея Гавриша. Фигурантам инкриминировали мошенничество, растрату и незаконное образование юрлица. Следствие полагает, что подсудимые вывели на свои счета свыше 820 млн рублей дольщиков и якобы записали на подконтрольные фирмы квартиры почти на 3 млрд рублей. Господа Ванчуговы приходятся родными братьями Роману Ванчугову, который ранее был депутатом Госдумы от «Справедливой России», а также несколько лет назад лишился руководящего поста в отделении партии в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из недостроенных ГК «Город» объектов - жилой комплекс «Ленинский парк» (2016 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Один из недостроенных ГК «Город» объектов - жилой комплекс «Ленинский парк» (2016 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлый четверг Приморский районный суд города полностью прекратил производство по делу против совладельца ГК «Город» Руслана Ванчугова. Предприниматель обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сроки по нему истекли, пришел к выводу суд. На том же основании в отношении его брата, Максима, прекращено производство по пяти эпизодам присвоения средств, облигаций и имущества банка «Фининвест» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму 1,79 млрд рублей, а также по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица по предварительному сговору). По последнему составу также было закрыто дело Сергея Гавриша, ранее возглавлявшего совет банка, через который, по версии следствия, обвиняемые выводили деньги.

«В отношении Максима Ванчугова дело прекращено, также в связи с истечением сроков, в части, а именно по одному эпизоду ст. 159 УК РФ, по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ и по ст. 173.1 УК РФ. В отношении Гавриша дело также прекращено частично: по одному эпизоду ст. 159 УК РФ и по ст. 173.1 УК РФ»,— сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Процесс по делу экс-владельцев «Города» начался в сентябре 2019 года. Потерпевшими признаны 3,4 тыс. человек. Примечательно, что слушания начал было Василеостровский райсуд, но там возник «конфликт интересов», так как в числе пострадавших от деятельности ГК оказалась мать судьи. Позже территориальная подсудность была изменена, и материалы ушли в Приморский райсуд.

Сами обвиняемые были задержаны в октябре 2015 года. Годом ранее Центробанк отозвал лицензию у «Фининвеста». После этого банк был признан банкротом.

Из обвинительного заключения следует, что учредители ГК «Город» Ванчуговы нанесли ущерб в 1,2 млрд рублей покупателям квартир в ЖК «Прибалтийский», «Ленинский Парк» и «Морская звезда». Сторона обвинения полагает, что фигуранты вывели деньги через «Фининвест» на счета компаний-однодневок. Найти людей, которые согласились выступать руководителями таких организаций, по версии следствия, братьям помог Сергей Гавриш. В зависимости от роли подсудимым инкриминировали два эпизода мошенничества в особо крупном размере, пять эпизодов присвоения и незаконное образование юрлица. В деле также заявлен гражданский иск на 850 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов.

Общий ущерб, как подсчитало следствие, составил около 3 млрд рублей. Датой сдачи ЖК назывался 2013 год, но этого не произошло. Более того, в 2014 году стройка была заморожена. Для завершения работ потребовалось более 8,5 млрд рублей.

Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты. Прокуратура, в свою очередь, указала, что сроки истекли не по всем составам.

Таким образом, суд продолжает рассматривать дела в отношении Максима Ванчугова и Сергея Гавриша по ч. 4 ст. 159 УК РФ, где выявлено хищение более 219 млн рублей. «По прекращенным эпизодам потерпевшие вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение по срокам является нереабилитирующим основанием»,— напомнили в пресс-службе судов.

Добавим, что, по информации правоохранительных органов, во время задержания Максим и Руслан Ванчуговы забаррикадировались в приемной на Васильевском острове своего брата Романа Ванчугова — тогдашнего депутата Госдумы. Полиция смогла попасть внутрь только с помощью спецназа. Роман Ванчугов в былые годы занимал также пост главы регионального отделения «Справедливой России» в Ленобласти, однако в 2016 году был вынужден оставить кресло после жалобы на него спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Несколько петербургских парламентариев обвинили депутата Ванчугова в том, что он, несмотря на установленные ограничения, неоднократно вел переговоры от лица ГК «Город». Сам он тогда, по данным СМИ, заявил об «атаке на фирму по политическим мотивам» и о «заказе» со стороны Смольного.

Андрей Кучеров