«Монстров из Мазана» приговорили к 439 годам

В Авиньоне завершилось рассмотрение одного из самых громких за всю историю страны дел. 51 обвиняемый признан виновным в преступлениях сексуального характера разной тяжести над Жизель Пелико. О том, насколько дело потрясло не только Францию, но и всю Европу, говорит хотя бы то, что приговор посчитали необходимым прокомментировать ведущие политики Европы, включая германского канцлера Олафа Шольца и испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые по делу «монстров из Мазана» в зале суда, 16 декабря

Фото: Reuters Обвиняемые по делу «монстров из Мазана» в зале суда, 16 декабря

Фото: Reuters

В суде Авиньона сегодня целый день зачитывали приговоры по делу о сексуальном насилии над Жизель Пелико. В списке обвиняемых — 51 человек самого разного возраста и самых разных занятий: компьютерщик, медбрат, военнослужащий, водитель грузоподъемника, дальнобойщик и работник виноградника. Самому молодому преступнику 22 года, самому старому — 62. Главный обвиняемый, которого уже прозвали «монстром из Мазана» (по названию города, где проходили преступления),— Доминик Пелико, муж жертвы. Именно он с 2011 по 2020 год подмешивал в еду жены снотворное, а потом приглашал знакомых и разрешал им насиловать ее. Многих он приглашал к себе несколько раз. Кроме прочего, он установил по всему дому камеры, демонстрируя потом изображения своих обнаженных жены и дочери в интернете.

В итоге Доминика Пелико приговорили к 20 годам заключения сразу по нескольким статьям. Другие обвиняемые получили от 3 до 15 лет. В общей сложности подсудимые были приговорены к 439 годам тюрьмы.

Дети госпожи Пелико уже заявили, что разочарованы «мягкостью» приговора, сообщает агентство AFP. С ними согласна Анна-Сесиль Мэльфер, председатель феминистской организации «Женский фонд», которая назвала приговор «позором»: «Судебной системе Франции должно быть стыдно… Она не выполнила свою работу». Дело в том, что некоторые преступники смогут выйти на свободу уже в самое ближайшее время — в связи с отбытием срока в ожидании суда или по медицинским показаниям.

Госпожа Пелико комментировать приговор не стала. По ее словам, которые приводят сегодня едва ли не все мировые средства массовой информации, включая The Times, суд был для нее «трудным испытанием», но она осознанно отказалась от права оставаться анонимной, чтобы «общество могло понять» те проблемы, которые поднимались в суде. «Я никогда не жалела о своем решении (сделать процесс публичным.— “Ъ”)».

Дело «монстров из Мазана» несколько месяцев держало в напряжении всю Европу. Приговор уже прокомментировали видные европейские политики.

«Спасибо, Жизель Пелико! — прокомментировал приговор канцлер ФРГ Олаф Шольц.— Вы смело прошли путь от анонимности к публичности, борясь за справедливость. Вы дали голос женщинам по всему миру. Позор всегда должен оставаться на стороне насильника». «Сколько достоинства! Спасибо, Жизель»,— написал в своем аккаунте в X испанский премьер-министр Педро Санчес. В свою очередь, председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве поблагодарила госпожу Пелико за смелость. «Так много голосов жертв были услышаны через вас… Табу разрушено. Мир изменился»,— добавила она.

Адвокат главного обвиняемого Беатрис Заварро, в свою очередь, сообщила, что ее клиент «несколько ошарашен» приговором суда, в частности тем, что он не имеет права на досрочное освобождение. Впрочем, по ее словам, защита пока не решила, будет ли подавать апелляцию на приговор. Для этого у нее есть десять дней. Адвокаты некоторых других подсудимых уже заявили, что не собираются оспаривать приговор.

Андрей Келекеев