Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пашинян назвал условие отказа от иностранных сил на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти предложили распространить одно из положений мирного договора с Азербайджаном — о неразмещении иностранных сил на границе государств — на ее делимитированные участки. По его словам, после делимитации необходимости в присутствии наблюдателей из третьих стран на границе не будет. Сейчас на границе с армянской стороны дислоцирована миссия Евросоюза.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума. Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы»,— сказал Никол Пашинян в интервью «Арменпресс».

Как рассказал накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, обязательство о неразмещении посторонних сил на границе — один из пунктов, требующих согласования для заключения мирного договора (всего их 17). Еще одна спорная статья — отказ от взаимных судебных исков. «Нужно отказаться от решения споров не только в международных судебных инстанциях, а нужно отказаться от самих споров. На данном этапе мы ищем решения и по части отдельных гуманитарных вопросов»,— пояснил господин Пашинян.

У Азербайджана есть еще два требования для заключения мирного договора: ликвидация Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции, где есть отсылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Никол Пашинян подчеркнул, что, согласно тексту мирного договора, стороны не могут ссылаться на свое внутреннее законодательство для оправдания невыполнения соглашения.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...