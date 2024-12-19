Пашинян назвал условие отказа от иностранных сил на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти предложили распространить одно из положений мирного договора с Азербайджаном — о неразмещении иностранных сил на границе государств — на ее делимитированные участки. По его словам, после делимитации необходимости в присутствии наблюдателей из третьих стран на границе не будет. Сейчас на границе с армянской стороны дислоцирована миссия Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума. Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы»,— сказал Никол Пашинян в интервью «Арменпресс».

Как рассказал накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, обязательство о неразмещении посторонних сил на границе — один из пунктов, требующих согласования для заключения мирного договора (всего их 17). Еще одна спорная статья — отказ от взаимных судебных исков. «Нужно отказаться от решения споров не только в международных судебных инстанциях, а нужно отказаться от самих споров. На данном этапе мы ищем решения и по части отдельных гуманитарных вопросов»,— пояснил господин Пашинян.

У Азербайджана есть еще два требования для заключения мирного договора: ликвидация Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции, где есть отсылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Никол Пашинян подчеркнул, что, согласно тексту мирного договора, стороны не могут ссылаться на свое внутреннее законодательство для оправдания невыполнения соглашения.

Лусине Баласян