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Коммерсантъ FM
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Столицу сковало пробками

В Москве 19–20 декабря ожидается ледяной дождь и гололедица

В Москве девятибалльные пробки. Согласно данным «Яндекс Карт», ситуация на дорогах начнет улучшаться только после девяти вечера. Городское хозяйство Москвы предупредило жителей столицы и автомобилистов о гололеде и рекомендовало быть осторожными за рулем.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ожидается ледяной дождь, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Погода на этой неделе очень изменчива, тепло сменяется холодом.

В ближайшее время будет очередное изменение: холодная погода, ночью было до -22 градусов в Подмосковье, уже к сегодняшнему вечеру начнет сменяться в сторону потепления. Завтра днем ожидается оттепельная температура.

Происходит необычная ситуация: холодный воздух уходит медленнее, чем воздух, который находится на высоте 1,5 км. Это может способствовать тому, что снежинки, которые падают сверху, будут таять, превращаться в капельки дождя и затем покрываться ледяной корочкой, которая попадать будет на приземный слой воздуха. Ледяной дождь — это вообще опасная ситуация, потому что когда он попадает на подстилающую поверхность, то корочка разбивается, капелька воды очень быстро застывает, и складываются благоприятные условия для гололедицы. Неблагоприятная погода прогнозируется сегодня вечером, ночью и в пятницу в течение дня».

Самый высокий трафик сейчас на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольце, а также на отдельных участках МКАД. Ожидаются еще большие заторы на проблемных дорогах, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «В городе есть огромное количество мест, которые на уровне проектов созданы так, что пробок там не избежать.

Например, заезды на Московский скоростной диаметр часто сделаны так, что они генерируют пробки и на самой хорде, и вокруг. То же самое касается и заездов, съездов на ТТК и другие большие магистрали. Все эти узкие места и тормозят Москву в таких экстренных ситуациях.

Обычно из-за погодных условий именно там происходят ДТП, потому что люди активно перестраиваются, цепляют машины соседей. Дальше ситуация превращается просто в катастрофическую: все начинают ждать Госавтоинспекцию, не верят страховым компаниям, не хотят оформлять европротокол, а полиция по этим пробкам будет ехать часов пять, не меньше. В ледяной дождь традиционно грузовые автомобили начинают испытывать сложности на МКАДе, прежде всего на съездах и заездах, буксуют, но лезут. Внутренняя часть МКАДа уже стоит очень плотно, грузовиков огромное количество. Я подозреваю, что и центре города будут проблемы, потому что много узких улиц, всегда кто-нибудь врежется. Ситуация, конечно, сложная, но не скажу, что уникальная. Для Москвы она является стандартной».

Кроме того, «Автодор» рекомендовал водителям в ближайшие сутки быть внимательными за рулем и на сети платных дорог. Мокрый снег местами ожидается на федеральных трассах «Нева», «Дон», «Беларусь» и «Украина».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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