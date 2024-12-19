Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор сообщил об утечке 680 млн записей россиян за год

За 11 месяцев 2024 года в сеть попало более 680 млн записей о россиянах. Всего за год в РКН зафиксировали 127 утечек баз данных, которые содержали эти записи, сообщили на заседании общественного совета при Роскомнадзоре.

«Мы сейчас обсуждаем с профильными министерствами необходимость вводить отраслевые стандарты обработки ПД, проводить ревизии правовых основ для их сбора», — сказал руководитель ведомства Андрей Липов.

В ноябре Госдума приняла законы, которые ужесточают наказание за нарушение порядка обработки персональных данных и связанные с этим преступления. Один из законов устанавливает штрафы в зависимости от объема утечки информации. Вторым законом была введена уголовная ответственность за незаконное использование персональных данных — преступнику могут назначить принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Подробнее о работе Роскомнадзора по защите персональных данных — в материале «Ъ FM» «Персональным данным ограничат сбор».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...