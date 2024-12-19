Роскомнадзор сообщил об утечке 680 млн записей россиян за год

За 11 месяцев 2024 года в сеть попало более 680 млн записей о россиянах. Всего за год в РКН зафиксировали 127 утечек баз данных, которые содержали эти записи, сообщили на заседании общественного совета при Роскомнадзоре.

«Мы сейчас обсуждаем с профильными министерствами необходимость вводить отраслевые стандарты обработки ПД, проводить ревизии правовых основ для их сбора», — сказал руководитель ведомства Андрей Липов.

В ноябре Госдума приняла законы, которые ужесточают наказание за нарушение порядка обработки персональных данных и связанные с этим преступления. Один из законов устанавливает штрафы в зависимости от объема утечки информации. Вторым законом была введена уголовная ответственность за незаконное использование персональных данных — преступнику могут назначить принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Подробнее о работе Роскомнадзора по защите персональных данных — в материале «Ъ FM» «Персональным данным ограничат сбор».