В ликвидации последствий выброса мазута на Кубани участвуют 5500 человек

В уборке прибрежной полосы Анапы и Темрюкского района участвуют более 5,5 тыс. человек и 184 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, благодаря увеличению количества техники и ускорению вывоза песка, загрязненного нефтепродуктами, в том числе ночью, сейчас на утилизацию направили более 850 тонн песка с нефтепродуктами. Очищено более 10 км прибрежной полосы. Самыми сложными участками являются Благовещенская коса и поселок Витязево. Сегодня там увеличат группировку и средства.

Глава Анапы Василий Швец подчеркнул, что для уборки 24 муниципалитета региона предоставили более 1 тыс. человек и 70 единиц техники. Также были заключены договоры с лицензированными предприятиями, занимающимися утилизацией отходов. В Витязево действует единый волонтерский штаб, где есть пункт спасения птиц. Туда поступило уже 129 пернатых.

Службы МЧС проводят мониторинг прибрежной полосы, включая Сукко и Утриш. Они осмотрели 49 км пляжных территорий и держат ситуацию под контролем. На Бугазской косе, в русле реки Анапки и ручье Можепсин установлены боновые заграждения. В особо загрязненных местах используют инженерную технику. Грунт, загрязненный мазутом, собирают сотрудники Морспасслужбы, МЧС России, «Кубань-СПАС», ЮРПСО, муниципальной службы спасения, а также казаки и волонтеры.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся экологической бедой. Он также заявил, что из пострадавших танкеров вытекло почти 40% топлива.

Алина Зорина