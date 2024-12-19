Путин назвал экологической бедой последствия разлива мазута на Кубани

Президент РФ Владимир Путин назвал экологической бедой последствия разлива мазута в Краснодарском крае. Об этом он сообщил во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимиру Путину показали видео, записанное в селе Витязево. Автор ролика заявляет, что силами волонтеров не справиться.

Глава государства заявил, что правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. «Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила, не ушли в укрытия, да и на якоря стали не там, где было положено»,— говорит господин Путин.

Он сказал, что еще вчера продолжался шторм 4-5 баллов, поэтому работать было сложно. К субботе, как сказал президент, море должно утихнуть. Тогда можно будет наладить работу.

Из танкеров вытекло 40% топлива, заявил глава государства. Он также отметил, что над решением ситуации работают службы разных ведомств: Минтранс, МЧС, Минприроды и другие. Владимир Путин заявил, что эта работа должна координироваться. Ранее по его поручению была создана рабочая группа. Ее возглавил вице-премьер по транспорту Виталий Савельев.

Нужно будет изучить, в каком состоянии находятся танкеры, сказал глава РФ. И нужно решать, что делать дальше. Эта проблема должна быть разбита по времени как минимум на этапы, заявил президент.

«Перый этап — сейчас. Нужно огородить этот участок бонами и не дать возможность расползаться этому пятну. Второе — нужно убрать топливо, которое появляется на берегу»,— сказал Владимир Путин.

Он также пояснил, что топочный мазут имеет свойство при определенных температурах опускаться на дно. И в мае, при теплой погоде, он может подняться, и в дальнейшем его выбросит на берег. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к тому моменту, когда температура воды поднимется, а также вытаскивать затопленные танкеры на берег.

«Очень рассчитываю, что время не будет упущено»,— заключил президент, комментируя ситуацию.

Татьяна Ручкина