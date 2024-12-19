«Транснефть» направила почти 200 сотрудников на ликвидацию ЧС в Анапе

ПАО «Транснефть» 18 декабря направило около 100 сотрудников для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного крушением двух танкеров в Керченском проливе. По данным пресс-службы компании, 19 декабря к ним присоединятся еще 80 работников предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть» Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

Они приступили к работам в районе станции Благовещенская около Анапы. Чтобы ускорить сбор нефтепродуктов с береговой полосы, используют более 30 спецмашин: самосвалы, экскаваторы и погрузчики. Также проводят механический сбор загрязненного грунта для дальнейшей утилизации.

В ликвидации ЧС участвуют сотрудники и других предприятий Краснодарского края, администраций, а также казаки, волонтеры — всего около 5 тыс. человек. На Кубани к утру 19 декабря обследовали 130 км береговой линии.

Татьяна Ручкина