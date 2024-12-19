Средний долг россиян коллекторам опустился до минимума за три года

По итогам 2024 года средний долг россиян коллекторам составит 196 тыс. руб., что на 6,7% меньше в годовом выражении, прогнозирует Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), данные которой приводит РБК. Средний размер долга упал до минимума с 2021 года (179 тыс. руб.).

Статистика НАПКА показывает, что в России второй год подряд снижается число случаев, когда долг клиента составляет менее 50 тыс. руб., хотя на эту сумму по-прежнему приходится 31% всех кейсов. На долги 50–200 тыс. руб. приходится 26%, 200–500 тыс. руб. — 22%, от 500 тыс. до 1 млн руб. — 12%. Еще 9% — дела клиентов с просрочкой от 1 млн руб.

Доля крупных долгов за год снизилась с 25 до 21%. В НАПКА динамику средней суммы долга связали с тремя факторами: изменением структуры кредитования, поведением клиентов, а также снижением доли тех, кто оформляет кредит и сразу уходит в дефолт.

Как сообщал «Ъ», на фоне сокращения потребительского кредитования и переориентации кредиторов на заемщиков с низкой долговой нагрузкой коллекторы фиксируют снижение объемов рынка агентского взыскания. Оно вызвано прежде всего сокращением продажи банковских долгов, а не микрофинансовых. При этом МФО опасаются затягивать со взысканием, чтобы не доводить процедуры до суда.

Подробности — в материале «Ъ» «МФО проявили взыскательность».