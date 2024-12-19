Подсудимый по делу о жестоком убийстве пермского следователя поедет на СВО

Пермский краевой суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионера Росгвардии Алексея Головина, обвиняемого в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. По данным «Ъ-Прикамье», он заключил контракт с Минобороны РФ и отправляется на фронт. Согласно карточке дела, решение о приостановлении его рассмотрения было вынесено вчера, 18 декабря. Как указано на сайте суда, такое решение принято, поскольку «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном процессе». При этом его местонахождение известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ Алексей Головин.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, 9 сентября этого года Головин вооружился топором и проник в квартиру Евгения Середкина. Там в присутствии двух его малолетних детей он нанес следователю более 80 ударов топором. Потом злоумышленник вызвал сотрудников правоохранительных органов и сдался им. В отношении Алексея Головина было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Сам он полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Рассмотрение дела по существу началось в краевом суде 10 декабря этого года. На 24 декабря в процессе были запланированы прения сторон.