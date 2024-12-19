Для уборки мазута с пляжей Анапы увеличили число людей и техники

На уборке пляжей Анапы, на которые выбросило мазут с потерпевших крушение танкеров, увеличили количество людей и техники. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, муниципальные образования края предоставили городу 70 спецмашин. Всего в Анапе и Темрюкском районе 19 декабря задействуют около 200 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы возобновили в 08:00 по мск. На отдельных участках специалисты МЧС работали всю ночь. Грунт, загрязненный мазутом, собирают сотрудники Морспасслужбы, МЧС России, «Кубань-СПАС», ЮРПСО, муниципальной службы спасения, казаки и волонтеры. Также привлечены силы и средства профессиональных аварийно-спасательных формирований компаний «Черномортранснефть», «КТК-Р», «Транснефть-Сервис».

К вечеру 18 декабря на пляжах Анапы собрали 100,8 тонны нефтепродуктов. Всего очистили 10,5 км береговой линии.

Через русло реки Анапка и ручей Можепсин установили боновые заграждения. Ранее защиту в местах перелива поставили на Бугазской косе, чтобы нефтепродукты не попали в лиман.

Помогать убирать пляжи в Анапе приехали волонтеры из 24 муниципалитетов, а также соседних Новороссийска и Геленджика. Добровольцам выдают инвентарь и средства защиты. В местах уборки мазута организовано дежурство бригад скорой помощи. Для участников ликвидации последствий ЧС работают пункты обогрева и полевые кухни.

Татьяна Ручкина