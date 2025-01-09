Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Мурашко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Уважаемый Михаил Альбертович! Вы — человек слова и дела, и многие знают, что, обратившись к Вам, встретятся с пониманием, доброжелательностью и компетентностью. Вам выпала непростая миссия постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат Вашей ежедневной работы — это спасенные жизни. Это оправдывает все усилия. От имени Федерации хоккея России примите самые искренние поздравления с Вашим днем рождения. Пусть этот праздник пройдет в кругу близких, друзей и единомышленников. Пусть день рождения подарит Вам радость и отличное настроение! Доброго Вам здоровья и больших успехов в Вашей профессиональной деятельности!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...