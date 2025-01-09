Сегодня исполняется 58 лет министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Уважаемый Михаил Альбертович! Вы — человек слова и дела, и многие знают, что, обратившись к Вам, встретятся с пониманием, доброжелательностью и компетентностью. Вам выпала непростая миссия постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат Вашей ежедневной работы — это спасенные жизни. Это оправдывает все усилия. От имени Федерации хоккея России примите самые искренние поздравления с Вашим днем рождения. Пусть этот праздник пройдет в кругу близких, друзей и единомышленников. Пусть день рождения подарит Вам радость и отличное настроение! Доброго Вам здоровья и больших успехов в Вашей профессиональной деятельности!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»