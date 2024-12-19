Количество жертв столкновения поездов в Мурманской области выросло до двух

В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург скончаля еще один человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился обновленной информацией по происшествию.

«По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался, но врачи делают все необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больнице, пошли на поправку»,— заявил глава субъекта.

Господин Чибис поблагодарил за работу оперативные службы и местных жителей, которые пришли на помощь. Также свою готовность оказать поддержку выразили главы соседних регионов, включая Санкт-Петербург.

После столкновения поездов возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Среди пострадавших 15 человек. Накануне задержали машиниста грузового состава, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева