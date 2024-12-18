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В Анапе дежурят бригады скорой помощи в местах ликвидации разлива мазута

В Анапе в местах, где проходят работы по ликвидации последствий разлива мазута, организовано дежурство трех бригад скорой помощи. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Загрязнение мазутом сосредоточено на побережьях поселков Веселовка, Витязево и станицы Благовещенской. Волонтерам удалось очистить центральный пляж в одном из поселков и 2 км береговой линии.

В ходе работ собрано около пяти тонн песка, пропитанного нефтепродуктами. В общей сложности на побережье Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Для продолжения работы на ночь были установлены 65 световых башен. В мероприятиях по очистке побережья участвуют более 5 тыс. человек, включая спасателей, волонтеров и казаков.

Вечером 18 декабря стало известно, что следственный комитет России предъявил обвинения капитанам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Черном море. Против моряков возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Нурий Бзасежев

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