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Краснодарские волонтеры присоединились к ликвидации разлива мазута

Краснодарские волонтеры и спасатели весь день 18 декабря очищали черноморское побережье края от загрязнений мазутом, образовавшихся после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива. К ликвидации последствий привлечены сотрудники управления гражданской защиты, профессиональные спасатели и добровольцы — всего около 50 человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

По данным краевого оперштаба, мазут сосредоточен на береговых линиях поселков Веселовка, Витязево и станицы Благовещенской. За день удалось полностью очистить центральный пляж одного из поселков, а также убрать загрязнения с 2 км береговой полосы. Всего собрано около пяти тонн песка, пропитанного нефтепродуктами.

Собранный песок упаковывается в мешки и отправляется на лицензированные предприятия для обезвреживания и утилизации отходов. Работы продолжаются круглосуточно. Утром 19 декабря спасатели и волонтеры приступят к уборке пляжей в районе Бугазской косы.

Разлив топлива произошел 15 декабря в результате аварии двух танкеров в Черном море. Ситуация находится на личном контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Нурий Бзасежев

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