СК предъявил обвинения капитанам танкеров «Волгонефть»

Следственный комитет России предъявил обвинение капитанам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Черном море. Как сообщает пресс-служба ведомства, против моряков возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео / Telegram-канал СКР Фото: скриншот из видео / Telegram-канал СКР

По версии следствия, крушение танкеров произошло в условиях штормовой погоды. В результате происшествия погиб вахтенный матрос, еще несколько членов экипажа получили травмы и были госпитализированы.

Капитаны обоих судов задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. В рамках расследования также проведены допросы свидетелей, совершены обыски и изъяты необходимые документы.

Следствие назначило судебно-медицинские и судоводительские экспертизы. Также планируется осмотр места крушения танкеров после улучшения погодных условий для проведения экологической экспертизы.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута, столкнулись 15 декабря в районе Керченского пролива. На борту первого судна находились 13 человек.

Нурий Бзасежев