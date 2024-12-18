Суд отбил штрафной

Управлению капстроительства Башкирии не удалось взыскать с предприятия ФСИН штраф за нарушение условий контракта на строительство музыкальной школы в Уфе. Генподрядчиком выступало предприятие ФСИН. Получив контракт без торгов, исполнитель не только нарушил сроки его исполнения, но и вопреки требованиям законодательства полностью передал объемы субподрядчику. При расследовании административного и уголовного дел было установлено, что стороны были в сговоре, подписывая договор о строительстве. Суды признали госконтракт ничтожным, на основании чего госучреждению было отказано в удовлетворении требований к подрядчику. Юристы полагают, что шансов для изменения решений судов у УКСа нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавлявший УКС Рамзиль Кучарбаев подписал контракт, который теперь суд признал недействительным

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Возглавлявший УКС Рамзиль Кучарбаев подписал контракт, который теперь суд признал недействительным

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций, отказавших Управлению капитального строительства Башкирии (УКС) в иске к АО «ПУИС „Управление строительства №3 ФСИН России“» (до ноября 2021 года — Управление строительства №3 ФСИН). УКС пытался взыскать с предприятия ФСИН штраф в размере 654 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение госконтракта и пени. Иск в арбитражный суд Башкирии был подан учреждением в апреле прошлого года.

АО «ПУИС „Управление строительства №3 ФСИН“» создано в ноябре 2021 года реорганизацией ФГУП УС-3 ФСИН России. Права учредителя — у Росимущества. Акционерное общество с 2022 года находится в процессе ликвидации.

Как следует из материалов дела, спор касается договора о строительстве музыкальной школы стоимостью 52,3 млн руб., заключенного истцом и ответчиком в декабре 2019 года. Управление строительства №3 ФСИН получило контракт без торгов, так как было предприятием уголовно-исполнительной системы. Подрядчик завершил работы на объекте на 105 дней позже, чем было предусмотрено контрактом.

Еще одним нарушением стала передача объемов субподрядчику — ООО «Трест „Башгражданстрой“», хотя по условиям контракта предприятие ФСИН должно было выполнить как минимум 25% работ в стоимостном выражении. В 2020 году комиссия УФАС установила, что заказчик и подрядчик нарушали законодательство о защите конкуренции. Кроме этого, в отношении руководителей обеих компаний было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

И антимонопольное ведомство, и суд пришли к выводу о сговоре руководившего тогда УКСом Рамзиля Кучарбаева и экс-директора Управления строительства №3 Руслана Валишина при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. В числе этих объектов была и музыкальная школа.

В упоминаемом арбитражными судами решении Октябрьского районного суда Уфы, в частности, говорится, что господа Кучарбаев и Валишин обходили закон о защите конкуренции, при этом первый помогал получать подряды своим знакомым, а второй — передавая другим компаниям объемы по цене ниже госконтрактов — обеспечивал получение прибыли для предприятия ФСИН.

Во время рассмотрения поданного УКСом иска в арбитражном суде Башкирии представитель ответчика заявил, что поскольку работы были выполнены субподрядчиками, контракт является недействительным, вследствие чего оснований для начисления штрафов и пеней нет. Суд с этим доводом согласился. Истец не смог доказать законность своих требований в апелляционной и кассационной инстанциях.

В УКС комментарий вчера не предоставили.

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева невысоко оценивает шансы истца на отмену решений в случае подачи надзорной жалобы, поскольку окружной суд не выявил процессуальных нарушений и неправильного применения норм материального права, а доводы истца повторяли изложенные в апелляционной жалобе аргументы.

«Привлечение субподрядчика противоречило правилам контрактной системы, поскольку такие контракты допускаются только при выполнении работ непосредственно предприятием ФСИН. Это подтвердило злоупотребление правом с целью обхода конкурентных процедур, что подрывает публичные интересы»,— отмечает юрист.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что отменить постановление не получится.

«Выводы вполне логичны. Если бы не было сговора, если бы исполнитель передавал заказ дальше втайне от заказчика, то попытка апеллировать к контракту могла бы быть успешной. Но поскольку уже установлено в административном и судебном порядке, что в сговоре участвовал сам истец, имеет место попытка извлечь выгоду из своего недобросовестного поведения. Есть правило еще со времен Древнего Рима: нельзя извлекать выгоду из недобросовестного поведения»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова