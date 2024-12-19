Фонды подстраховались бумагами

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России вынуждает управляющих увеличивать долю вложений в инструменты денежного рынка. Уже в десятках фондов доля подобных вложений превышает 15%, а в некоторых достигла 50–78%. Фонды, в частности, активно используют операции обратного репо (фактически — кредитование под залог ценных бумаг). В условиях падения котировок акций и облигаций такие операции приносят прогнозируемый доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В непростых рыночных условиях управляющие компании розничных ПИФов все активнее используют инструменты денежного рынка, в частности операции обратного репо (покупку ценных бумаг с обязательством продать их обратно по заранее оговоренной цене), вне «профильных» фондов. По оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ по паевым фондам, объем дебиторской задолженности по сделкам (куда входят и сделки репо) в открытых и биржевых ПИФах, не относящихся к фондам денежного рынка, составил на 1 ноября 2024 года 31,5 млрд руб., увеличившись более чем в полтора раза с начала года. За то же время суммарные активы таких фондов сократились на 7%, до 890 млрд руб. В итоге доля инструментов денежного рынка в них выросла с 2% до 3,8%.

В начале года лишь у каждого десятого из 312 фондов вложение в инструменты денежного рынка превышало 5% от стоимости активов, а у девяти составляло от 15% до 54%. К настоящему времени уже у каждого пятого фонда показатель —более 5%, у 24 ПИФов он превысил 15% и у четырех из них составил 50–78%.

Увеличение доли таких вложений стало ответной реакцией на возобновившийся этим летом цикл повышения ключевой ставки. С июля по ноябрь Банк России поднял ее с 16% до 21%, что спровоцировало рост ставок на денежном рынке выше 20% годовых и, как следствие, падение цен облигаций. «Спреды в доходности на бумаги корпоративных эмитентов существенно расширились, что привело к негативной переоценке как в бумагах с плавающим купоном, так и в бумагах с фиксированным купоном. Фонды, которые хотят занимать максимально защитную позицию, держат часть портфеля в кеше, размещая средства овернайт в рамках операций обратного репо»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Операции обратного репо допустимы, если предусмотрены правилами доверительного управления, и чаще всего управляющие компании делают инвестиционные декларации максимально широкими для повышения своей гибкости. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Григорий Тетерин отмечает, что для сделок репо с исполнением не ранее четырех рабочих дней с даты их заключения максимальная доля может доходить лишь до 20%. Однако и это требование не распространяется на случаи, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора. Не противоречат такие операции и стандартам НАУФОР, согласно которым доля целевых активов ПИФа должна превышать 80% от СЧА 2/3 квартала. «Какое-то время фонд может быть даже на 100% в кеше»,— отмечает Алексей Корнев.

Единственная категория фондов, где операции обратного репо редки,— это ПИФы акций. В октябре лишь у четырех фондов доля таких активов составляла 4–15%. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, даже если операции обратного репо предусмотрены инвестдекларацией ПИФа, остается такое понятие, как мандат фонда. «В фондах акций в случае добавления нового класса активов стратегия становится похожей на смешанную. Клиентам же продается именно риск-класс активов — акции»,— отмечает он. Когда рынок начнет разворачиваться, «управляющий с высокой долей репо будет проигрывать рынку и конкурентам», поясняет господин Русецкий.

В ближайшие месяцы тенденция по увеличению доли операций обратного репо в фондах облигаций и смешанного типа продолжит расти, ожидают портфельные менеджеры. «Цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен»,— указывает Андрей Русецкий. По мнению Алексея Корнева, в облигации управляющие начнут переходить, когда ситуация с ДКП стабилизируется или когда произойдут существенные изменения в геополитике. Однако участники рынка ожидают таких событий не раньше второго полугодия 2025 года.

Виталий Гайдаев