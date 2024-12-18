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Коммерсантъ FM
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Санкции остаются в силе

Суд ЕС отклонил иски Олега Дерипаски, Т-Банка и Росбанка об отмене ограничений

Европейский суд снова не поддержал российский подсанкционный бизнес, ограничения оставили в силе. Суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российского предпринимателя Олега Дерипаски, Росбанка и Т-банка. Они пытались оспорить введенные против них меры. В частности, Дерипаска указывал, что Совет Евросоюза нарушил его права на эффективную судебную защиту, ошибся в оценке причин и нарушил принцип соразмерности. Он также настаивал на взыскании «нематериального ущерба» в размере €1 млн. Кредитные организации также указывали, что Брюссель злоупотребляет полномочиями.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Почему им не удалось убедить суд в своей правоте? Партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин такой исход считает ожидаемым: «Практика за годы выработала основные доводы, которые можно назвать эффективными. Главный из них — это нарушение права на судебную защиту. То есть Совет Европейского союза должен максимально полно изложить причины, предпосылки и обоснования введенных санкций, чтобы человек, прочтя нормативно-правовой акт понял, в чем он обвиняется. Этот довод не сработал. Суд показал, что истец прекрасно осознавал тот контекст, те причины, за что последовали эти самые санкции.

Второй аргумент, который обычно заявляют,— это ошибка в оценке. В отношении Олега Владимировича были критерии A (это действия политика, лица, которыми дестабилизируется Украина) и критерии G (это крупный бизнесмен или крупное предприятие, которые генерируют существенные доходы правительства Российской Федерации). Но то административное досье, которое было и на физическое лицо, и на оба банка подтверждают, что банки крупные и существенно наполняют бюджет Российской Федерации, а физическое лицо владеет компанией "Русал" — это крупнейший алюминиевый гигант в мире. Это суд посчитал достаточным. И третий довод, который заявляют в таких санкционных делах,— это нарушение принципа пропорциональности, то есть когда можно было принять какие-то менее обременительные меры, но этого сделано не было.

Но суд, наверное, уже раз двадцатый повторяет, что у Совета ЕС огромная дискреция: кого отправлять под санкции и за что».

РБК напоминает, что Олег Дерипаска подпал под санкции еще в 2022 году, тогда же был подан иск об оспаривании этого решения. Т-Банк (ранее Тинькофф-банк) занесли в черный список ЕС в 2023-м. Затраты на юридическое сопровождение этих исков могут достигать миллионов долларов, рассуждает партнер компании Delcredere Андрей Рябинин: «В подавляющем большинстве кейсов наряду с европейскими юристами также в команде участвуют российские юристы, иногда еще юристы других юрисдикций, которые консультировали клиента достаточно долгое время. Чаще всего это могут быть английские юристы.

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В зависимости от состава команды определяются их ценовые ставки. Как правило, используют почасовые ставки, иногда даются какие-то ценовые ориентиры. Очень редко на подобные проекты даются фиксированные бюджеты, поскольку не всегда можно оценить заранее трудозатраты. Могут появляться какие-то новые обстоятельства. В судебном оспаривании европейских санкций я никогда еще не встречал бюджета менее €100 тыс., причем фирма не обязательно какая-то крупная. Верхняя планка на самом деле может легко превышать и €1 млн.

Безусловно, важно понимать, что в Европейском союзе санкции продлеваются каждые полгода. Решение о продлении тоже может быть предметом обжалования. Чаще всего с юрлицами кейсы более сложные. Опять же, по юрлицам чаще может обсуждаться вовлечение каких-то дополнительных консультантов, если мы говорим про административное оспаривание, лоббистов всевозможных и так далее. Поэтому в среднем это более дорогие кейсы. Но, наверное, я очень условно говорил бы минимум о надбавке в 30%».

Помимо европейских санкций, Олег Дерипаска оспаривает ограничения США. В SDN-списке также находится и Росбанк, добиться решения в свою пользу они пока также не смогли.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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