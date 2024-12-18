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Более 5 тысяч человек ликвидируют последствия выброса мазута на пляжи Кубани

Более 5 тыс. человек задействовано в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Анапе и Темрюкском районе. Среди них — спасатели, волонтеры и казаки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Утром 17 декабря к уборке нефтепродуктов на пляжах Анапы привлекли более 4 тыс. добровольцев. Как пишет оперштаб Кубани, на уборку анапских пляжей 18 декабря прибыли волонтеры из 20 муниципалитетов края.

После крушения утром 15 декабря двух танкеров компании «Волгонефть» мазут, который перевозили судна, оказался в море. К утру 17 декабря нефтепродукты достигли берега Кубани. Их нашли на протяжении 49 км береговой линии.

В правительстве РФ поручили до 23 декабря разработать план действий по ликвидации последствий ЧС из-за разлива мазута на берег Кубани. Работу будут вести Минприроды, Минтранс, МЧС, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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