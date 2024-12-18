Апелляция сохранила разрешение на строительство ТЦ «Привокзальный» в Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) оставил в силе решение кубанского суда и подтвердил незаконность решения мэрии Сочи об отмене разрешения на строительство ТЦ «Привокзальный». Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

ТЦ «Привокзальный» строится в историческом центре Сочи, напротив здания железнодорожного вокзала. Проект инициировало ООО «ТЦ "Привокзальный"», учрежденное Анзором Пруидзе (осужден за мошенничество в особо крупном размере).

История конфликта застройщика с городскими властями длится с 2010 года. Несколько лет назад власти курорта поставили вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, на котором возводится ТЦ. На последнем витке противостояния в 2022 году экс-глава Сочи Алексей Копайгородский (сейчас находится под следствием по уголовному делу о растрате) принял решение отменить ранее выданное разрешение на строительство.

Все решения застройщик обжаловал. Тем не менее на фоне этих споров, а также уголовного преследования Анзора Пруидзе строительные работы периодически останавливались. Сейчас степень готовности объекта составляет 33%. Впоследствии решение о прекращении аренды было признано незаконным. А в октябре кубанский арбитраж также признал недействительным и постановление администрации Сочи об отмене разрешения на строительство. После утверждения этого решения в апелляции решение вступило в законную силу.

Михаил Волкодав