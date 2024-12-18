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Коммерсантъ FM
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Комитет СФ одобрил запрет на прием в школы детей иностранцев без знаний русского

Комитет Совета федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал палате одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О том, что комитет одобрил закон сообщил ТАСС. В карточке законопроекта на сайте Госдумы решение комитета Совфеда еще не опубликовано. Пленарное заседание палаты по данной инициативе состоится 20 декабря.

Госдума приняла закон в первом чтении 10 декабря, во втором и третьем чтении — на следующий день. Принятый документ дополняет ст. 78 закона «Об образовании» тремя новыми пунктами. Первый вводит тестирование на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев и лиц без гражданства. Второй пункт предусматривает, что организовывать тестирование будет исполнительный орган по контролю и надзору в сфере образования. Третий запрещает прием в школу детей, не прошедших тестирование.

Порядок проведения тестирования будет устанавливать министерство просвещения. Минимальное количество баллов и критерии оценивания определит Рособрнадзор. В пояснительной записке к проекту говорится, что инициатива была направлена на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 41% детей иностранцев не владеет русским языком или знают его плохо. Низкий уровень знания языка у ученика вызывает стресс у ребенка и создает проблемы для одноклассников, считает господин Володин. Зампред совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка Константин Деревянко 12 декабря говорил, что принятые Госдумой поправки не решат проблему, а только усугубят ее. Господин Деревянко считает, что такой закон «усилит риск межнациональной розни и конфликтов».

Подробнее о новой норме — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».

Полина Мотызлевская

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