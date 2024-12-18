На Кубани установят 65 световых башен для уборки мазута ночью

В Темрюкском районе и Анапе установят 65 световых башен, чтобы очищать пляжи круглосуточно. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

На пляжах с территории в 8,1 км уже собрали почти 80 тонн нефтепродуктов с песком. Их вывозят для утилизации. Участки загрязнения разделили на четыре сектора, общая протяженность которых составляет 49 км.

Специалисты продолжают мониторить береговую полосу на предмет новых выбросов мазута. Всего в зоне мониторинга 70 км.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма утром 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта «Тамань». Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, еще 11 госпитализировали с переохлаждением. Экипаж второго танкера при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Вылившаяся из танкеров нефть некоторое время дрейфовала в море. К утру 17 декабря штормом его выбросила на берег Краснодарского края. Из-за произошедшего начали гибнуть птицы. В ближайшее время их начнут утилизировать. На работах по ликвидации загрязнений пляжа задействованы более 4 тыс. человек.

Татьяна Ручкина