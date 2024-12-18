Европейский суд отказался снять санкции с Росбанка и Т-Банка

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских банков против Совета ЕС (утверждает ограничительные меры Евросоюза). Т-Банк и Росбанк добивались отмены европейских санкций, которые были наложены на них в феврале 2023 года.

Обжаловать попадание в санкционный список Т-Банк и Росбанк решили в мае 2023-го. Заявители обвинили Совет ЕС в злоупотреблении полномочиями и посягательстве на их права, в частности на право собственности, уточняет ТАСС. Также истцы утверждали, что Совет ЕС не объяснил причин внесения в санкционный список.

Суд не нашел ни одного нарушения ни по одному из заявлений банков, признав санкции обоснованными, и поручил банкам выплатить судебные издержки обеих сторон.

Об интеграции двух банков — в публикации «Ъ» «Филиализация Росбанка».