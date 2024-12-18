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Движение на федеральной трассе в Сочи восстановили после подтопления

В Адлерском районе Сочи вновь открыто движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи, который был закрыт из-за подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В результате сильных дождей и схода оползней, произошедших в ночь на 18 декабря, дорожная инфраструктура в Хостинском и Адлерском районах Сочи понесла серьезные повреждения. Пресс-служба городской администрации информирует, что в городе зафиксировали около 13 оползневых процессов, что затронуло восемь участков дорог. Наиболее критическая ситуация наблюдается в населенных пунктах Бестужевка и Семеновка, где транспортное сообщение временно приостановлено.

Специалисты также выявили нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. За сутки в Сочи упало более 160 деревьев, почти все обрушившиеся стволы специалисты ликвидировали. Всего задействовали 15 аварийных бригад, 54 человека, 15 единиц техники Сочинских электросетей.

Сейчас проводят оценку всех поврежденных участков и планируется восстановление транспортного сообщения по временной схеме в кратчайшие сроки. После стабилизации грунта специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, а в самых сложных зонах ввели режим ЧС.

«Ъ-Сочи» писал о выходе реки Херота из берегов, что привело к затоплению участков в низинах. В Адлерском районе подтоплены четыре дворовые территории и три жилых дома, а также территория многоквартирного дома на улице Петрозаводской.

Мария Удовик

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