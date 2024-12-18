«Очистка сточных вод требует комплексного подхода»

Загрязнение водоемов — большая проблема Ростовской области, причиной которой зачастую становится безответственность собственников предприятий. Одни — экономят на очистных сооружениях, другие — не беспокоятся об экологии. Директор одного из ведущих разработчиков технологий и систем водоснабжения компании «Ростинпром» Евгений Крашенников считает, что владельцам заводов и муниципалитетам необходим комплексный подход. Недостаточно закупить оборудование, нужны специалисты, готовые наладить очистку сточных вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ИП Крашенников Е.В.

Фото: предоставлено ИП Крашенников Е.В.



— Из-за чего, на ваш взгляд, не удается решить проблему загрязнения озер и рек? Дело в недостаточной ответственности предпринимателей и местных властей?

— Дело в том, что отсутствуют работающие очистные сооружения. Почему они отсутствуют? Потому что это сложный технический процесс: их создание, проектирование, строительство и эксплуатация. Может быть такое, что оборудование подобрано неправильно или недостаточно эффективно производит очистку. Может быть, что оборудование подобрано правильно, но персонал недостаточно квалифицирован. Это техническая сторона вопроса, если обобщить.

Есть другая сторона — регулирующая. Она заключается в том, что, на наш взгляд — я говорю «наш», имея ввиду наш коллектив, наших энтузиастов — сейчас недостаточно действенных мер по контролю и побуждению собственников объектов. Это все равно люди, которые принимают решения: у них могут быть объективные факторы при принятии решения отказаться от очистки сточных вод, а могут быть субъективные. Объективные — это, скажем, дороговизна или недостаток финансирования. Может быть другой объективный фактор: они не понимают, что существует экологическая проблема или им не к кому обратиться за постройкой. Но есть еще и субъективный фактор: когда все технические и финансовые вопросы могут быть решены и есть, к кому обратиться, — но они просто не хотят.

Так вот, нет эффективных механизмов побуждения и воздействия на принятие положительных решений по строительству очистных сооружений, которые реально бы работали и защищали водоемы. Их нет. Есть одна сторона вопроса — техническая: она глубокая, там остается много нерешенных проблем. А есть другая сторона, регулирующая, и это задача государства.

— Как же тогда решить субъективную причину?

— Субъективную — при помощи побуждения со стороны государства. Нужны эффективные меры для того, чтобы сравнивая последствия, собственник выбирал установку водоочистных систем. Вплоть до того, что завод или другое загрязняющее предприятие будет закрыто. Вот, допустим, хороший пример: недавно в СМИ писали о том, что суворовские очистные сооружения были оштрафованы на 441 млн. руб. Вот это эффективно. О чем это говорит? Что компания посчитала: либо они получат штраф, либо решат этот вопрос, может быть, даже за меньшую сумму. И они сохранили бы репутацию, потому что загрязнять водоем — это нехорошо. Но многие избегают ответственности и поэтому решают дальше не строить очистные сооружения.

А есть еще проблема техническая, она заключается в том, что очистные сооружения требуют квалифицированного подхода на этапах проектирования, подбора оборудования и эксплуатации, самое главное. И не всегда есть возможность ее решить ввиду отсутствия специалистов.

— Как «Ростинпром» помогает решить эту проблему?

— В России — и это не только у нас в Ростове, в России — отсутствует технологический аудит вообще, как понятие. Есть бухгалтерский аудит, аудит финансовый, а в плане технологических решений такой возможности нет.

У нас есть два этапа контроля технических решений: сам контроль проектной организации и контроль на этапе экспертизы проекта. Госэкспертиза уделяет основное внимание расходованию бюджетных средств. Это главная суть. Чтобы не было завышения цен, ведь она сохраняет государственные деньги. А если кто-то захочет проверить технические решения, он должен будет обратиться в компанию, которая имеет свой коммерческий интерес. Из этого складывается проблема, поскольку нет специалистов, которые готовы непредвзято провести аудит.

Мы нашим коллективом разработали программу автоматизированного проектирования и моделирования процессов биологической очистки очистных сооружений, с помощью которой можно это сделать. В ее работе отсутствует человеческая заинтересованность. Все делает, хотя и под контролем специалиста, машина. Она же высчитывает уровень соответствия стандартам качества.

Программа уже эффективно использовалась на объектах, в частности, при строительстве очистных сооружений в муниципалитетах. Так, ее применили при создании системы водоотведения в населенном пунк-

те с населением 80 тыс. человек. Она позволяет не менее чем в три раза сократить время проектирования очистных сооружений, не говоря уже о затратах на планирование и строительство. А самое главное — она позволяет избежать ошибок и просчетов.

— Вы сказали о том, что ваш коллектив создает тренды. Как бы вы их сформулировали?

— Я бы сказал так: мы меняем представление заказчиков о том, что очистные сооружения — это товар, условно говоря, с полки. Показываем, что необходим комплексный подход к очистке сточных вод, который включает себя и проектирование, и строительство, и эксплуатацию, и контроль. Доносим до наших заказчиков, что недостаточно просто купить популярный товар.

Мы не просто продаем оборудование, товары. Потому что, в принципе, это основа любой предпринимательской деятельно-

сти — купля-продажа. Но мы еще и являемся объединением людей, которые имеют некую идею и некую миссию. Наша деятельность направлена на защиту экологии, очистку сточных вод. Речь о создании благоприятной экологической среды в водных сферах.

— Сейчас отовсюду звучит мнение, что в нашем регионе принимаются недостаточные меры для сохранения экологии регионов. Сколько времени нужно для того, чтобы ситуация начала улучшаться?

— Сейчас мы ощущаем последствия тех решений, которые принимались, грубо говоря, 15-20 лет назад. Когда построили очистные сооружения Суворовского микрорайона? Условно говоря, 10 лет назад. И вот сейчас владельца оштрафовали — вот так мы чувствуем результат спустя 10 лет.

Мы принимали, принимаем и будем принимать решения. Последствия наших сегодняшних действий мы почувствуем через 5-10 лет. Да и по каким критериям мы должны оценить улучшилось ли что-то? Качество водоемов, если посмотреть… В тех отчетах, которые вижу я, — дай Бог, чтобы ухудшений не было.

— Если говорить о конкретной продукции, что предлагает «Ростинпром»?

— Мы предлагаем запатентованные товары. Это комплексное оборудование для очистки сточных вод, прежде всего, для муниципальных предприятий, крупных очистных сооружений и хозботовых объектов. Это технологические решения для объектов промышленного назначения, индивидуальные очистные сооружения для предприятий. Также предлагаем оборудование для ливневых поверхностных сточных вод. В том числе, комплексные решения для муниципалитетов по очистке ливневых вод.

У нас компания полного цикла. То есть мы используем свои технологии и собственное проектирование. Сами занимаемся разработкой, производством оборудования по патентованным технологиям, поставкой, монтажем. И потом — пуско-наладка и сопровождение эксплуатирующей организации. Мы выводим объект на необходимый уровень эксплуатации, чтобы уже, так сказать, дальше все по рельсам поехало.

Мы производим наше оборудование и на территории России, и в Китае — под своим брендом. Там у нас тоже есть свои производственные площадки.

— Следуете ли вы тренду на импортозамещение? Где располагаются ваши производства?

— Для начала, надо понимать суть этого тренда. Это не означает, что производство перенесено в Россию. Это значит, что дается возможность развития отечественным технологиям. Что касается нашего оборудования — часть его мы производим в России, часть в Китае, но это все производим мы.

Есть то оборудование: узлы, комплектующие, которые мы производим в России. То есть российские руки, сборщики, сварщики собирают все это. Есть то, что производится и за ее пределами. Это международная кооперация, без которой невозможно достичь больших результатов в области производства или бизнеса.

Когда мы говорим про глобальный спрос, это отражает качество того или иного продукта. И если мы будем себя ограничивать, то мы не будем получать новых технологий, и это тоже неправильно. Нужен баланс. Нужно и в России производить, но при этом производить качественно. А для этого необходимо получать приток технологических решений извне. Поэтому здесь существует некий баланс в том плане, что мы настроены на импортозамещение, мы в этом направлении работаем, безусловно.

Сейчас возникла потребность в российских компаниях, которые способны поддерживать функционирование и безопасность, в частности, очистных сооружений. И в этом отношении мы на 100% поддерживаем этот тренд. Мы поддерживаем его и в другом. В том, что нам нужно в России производить больше. Мы это стараемся делать, но есть объективные факторы производства. Допустим, у нас нехватка рабочей силы, а в Китае переизбыток дешевых квалифицированных кадров.

Мы подходим к работе ответственно и предлагаем нашим заказчикам полноценную продукцию с применением наших технологий. А заказчик, в том числе государственные организации, муниципалитеты, частные лица, — знают, что если они с нами работают и приобретают наши продукты или услуги и так далее, то они гарантированно будут обеспечены сервисом. У них всегда будет все работать, их никто никогда не отключит, как это случилось после ухода зарубежных компаний.

— Развивать площадки в других странах не планируете?

— Пока достаточно, пока хватит.

— Вы говорили, что для вас показатель успеха — это новые проекты и инновации. В этом отношении ваш бизнес успешен в этом году?

— Мы постоянно внедряем новые решения, получаем новые патенты. Они живут реальной жизнью, а не на бумаге. И инновации есть, они постоянно есть. Это текущая деятельность — разработка новых технологий, их примение, внедрение Это все то, о чем мы с вами говорили. Это один из критериев повышения качества. Это всегда — улучшение.

ИП Крашенников Е.В.