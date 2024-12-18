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Honor представила доступный смартфон для геймеров

Компания Honor анонсировала новый смартфон Honor GT, который в компании позиционируют как доступное устройство для мобильного гейминга. Смартфон поступит в продажу в Китае 24 декабря по цене от $301 до $452 в зависимости от комплектации.

Фото: Honor

Фото: Honor

У Honor GT восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем Adreno 750, оперативной памятью 12 или 16 ГБ, а также накопителем на 256, 512 Гбайт или 1 ТБ. Благодаря новой системе охлаждения обеспечивается эффективный отвод тепла.

Устройство обладает дисплеем AMOLED Oasis в 6,7 дюйма, разрешением 2664х1200, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 кд/м2. Поддерживается цветовая гамма DCI-P3 и отображение 1,07 млн оттенков цвета. Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

У смартфона основная камера на 50 МП с широкоугольной оптикой на 12 МП, а также фронтальная камера на 16 МП. Среди доступных цветов: черный, белый и зеленый. Устройство работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

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Евгений Федуненко

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