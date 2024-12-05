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Коммерсантъ FM
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Фактор денег не игрушка

Видеоигры работают над рекламными стратегиями

Высокая стоимость трафика для рекламы продуктов видеоигр стала темой обсуждения представителей индустрии и госсектора. Разработчики предложили использовать муниципальные ресурсы, включая mos.ru, для продвижения игр, а также начать использовать факторинг — закупку мобильного трафика с отложенным платежом.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В «Сколково» 26 ноября прошла закрытая стратсессия с участием представителей городских администраций и видеоигровой отрасли, следует из программы встречи (есть в распоряжении “Ъ”). Обсуждалась, в частности, проблема высокой стоимости закупок интернет-рекламы и трафика в сегменте мобильных видеоигр. Так, разработчики предложили рассмотреть использование городских ресурсов, например, mos.ru (43 млн посещений за последний месяц), для продвижения продуктов.

Среди участвовавших в обсуждении указаны в том числе гендиректор АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова, директор по развитию бизнеса группы компаний «Леста Игры» (игры «Мир кораблей», «Мир танков» и т. д.) Гаухар Алдиярова, гендиректор 1C Games Studios Альберт Жильцов и др. В «Леста Игры» подтвердили “Ъ” участие в мероприятии.

Видеоигровые студии закупают трафик преимущественно у провайдеров: в их числе видеохостинги, порталы, соцсети, профильные медиа и др. Наиболее распространенным вариантом рекламы для мобильных игр является интерактивный формат in-app (размещение рекламных объявлений в мобильных приложениях), рассказала “Ъ” гендиректор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина. Например, если пользователь проходит демоверсию игры во время рекламы, она демонстрирует более высокую эффективность в удержании внимания потребителей, повышении конверсии и процента скачиваний. Использование городских информационных ресурсов могло бы помочь игровой индустрии в расширении аудитории, полагают участники рынка.

Другой важной проблемой участники встречи назвали рост стоимости рекламного трафика. Расценки на рекламный трафик у симуляторов и ролевых игр традиционно выше, чем у прочих игр, что связано с особым спросом геймеров на них, отметила в беседе с “Ъ” Анна Планина. Стоимость закупки трафика на одного пользователя в зависимости от жанра, вида и сеттинга (фэнтези, хорроры) игры варьируется от 10 центов (10,62 руб. по курсу ЦБ на 4 декабря) до $60 (6,4 тыс. руб.), добавляет руководитель видеоигровых студий Rummy Games и Geeky House Никита Проскурин. За последние два года стоимость закупки трафика выросла в два раза, отмечает он: «В частности, это связано с введенным в 2021 году запретом Apple и Google на использование приложениями рекламных идентификаторов (IDFA) без разрешения пользователей». Кроме того, число выпускаемых игр выросло, как и объемы закупок трафика, в результате чего выросла его стоимость, считает господин Проскурин.

Одним из вариантов снижения финансовой нагрузки на студии могло бы стать введение факторинга — предоставление трафика в кредит под залог дебиторской задолженности. Сейчас игровые компании не пользуются факторингом для закупки трафика, констатировала в разговоре с “Ъ” Гаухар Алдиярова. В предложенной разработчиками схеме покупатель трафика получал бы отсрочку оплаты, дождался, когда пользователь приобретет игру или игровой предмет, и в этот момент расплатился с поставщиком трафика.

Видеоигровые студии не могут позволить себе инвестировать в привлечение внимания пользователя те же суммы, что, например, операторы недвижимости, отмечает госпожа Алдиярова. Компаниям необходим недорогой качественный трафик для привлечения и удержания игроков, чтобы «они не смотрели на пиратские ресурсы», считает она.

Юлия Юрасова

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