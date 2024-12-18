Google анонсировала генератор изображений Whisk без текстовых запросов
Американская корпорация Google представила нейросеть Whisk, которая может генерировать картинки, основываясь на других изображениях. Это может максимально снизить необходимость текстовых формулировок при формировании запроса к ИИ.
Пользователи смогут загрузить собственные изображения в качестве образцов основной темы, стиля и сцены. При необходимости запрос можно дополнить текстовыми подсказками, а также сгенерировать образец с помощью ИИ. Полученный результат можно скачать, улучшить, отредактировать и дополнить — для этого нужно будет ввести текстовый запрос.
В Google считают, что Whisk подойдет для создания быстрого эскиза, а не точечного редактирования. Также в компании признают, что ИИ может неверно истолковать запрос, поэтому оставляют возможность редактировать исходные подсказки.
Как стремление к максимально быстрой разработке ИИ-инструментов вредит их качеству — в публикации «Ъ» «Быстрее, выше и хуже».