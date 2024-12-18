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Коммерсантъ FM
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Panasonic представила фотоаппарат Lumix ZS99 с вертикальной видеосъемкой

Компания Panasonic анонсировала новую компактную камеру Lumix ZS99 с новым функционалом. Она станет преемницей моделей ZS80 и ZS80D, будет доступна в черном и серебристом цветах и поступит в продажу в феврале по цене $499.

У Lumix ZS99 объектив Leica с 30-кратным оптическим зумом и диапазоном 24–720 мм, сенсор формата 1/2,3" на 20 МП, система стабилизации изображения, автофокус, а также дисплей 3 дюйма. Среди нововведений: возможность съемки вертикального видео и автоматическое определение ориентации устройства, индикатор записи REC на экране.

Lumix ZS99 обладает поддержкой Bluetooth 5.0 и портом USB-C. Также теперь можно прямо с камеры отправлять фотографии на смартфон. Panasonic слегка изменила дизайн устройства и удалила электронный видоискатель, который был у предыдущих версий камеры.

Евгений Федуненко

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