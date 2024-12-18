Задержан капитан танкера «Волгонефть-212»

Капитан судна «Волгонефть-212» Леонид Волегов задержан. Он является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Информация об этом появилась в федеральных СМИ. Официального подтверждения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «База», Леонида Волегова задержали в больнице, куда он был доставлен после того, как танкер потерпел крушение. Во время происшествия капитан оказался в воде, смешанной с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. Его спасли и доставили в больницу Анапы.

Крушение двух танкеров произошло днем 15 декабря в Керченском проливе. Работы по ликвидации последствий ЧС возобновили в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Задействованы спасатели и казаки — всего более 1 тыс. человек.

Алина Зорина