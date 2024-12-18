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обновлено 08:59

На Кубани возобновили работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

Работы по ликвидации последствий ЧС возобновили в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Дополнительно привлекли 450 волонтеров, сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани зафиксированы новые выбросы мазута на береговую линию. Задействованы спасатели и казаки — всего более 1 тыс. человек. На отдельных участках сотрудники МЧС работали в течение ночи. В Анапе на Бугазской косе специалисты установили ограничивающие боны.

Для транспортировки собранной мазутно-песчаной смеси к месту утилизации в Абинском районе будет использоваться техника компании «Черномортранснефть». Утилизацией займется лицензированная организация — агентство «Ртутная безопасность». Предприятие готово принять 1,4 тыс. т мазутно-песчаной смеси и ведет подготовку дополнительной площадки.

По данным МЧС Краснодарского края, за сутки 11 межведомственных мониторинговых групп обследовали более 29 км береговой линии. Были обнаружены участки, где нефтепродукты попали на сушу: от населенного пункта Веселовка в Темрюкском районе до пляжа санатория «Сибур-Юг», расположенного в устье реки Можепсин в Анапе. Группы работают круглосуточно, также применяется космический мониторинг.

Алина Зорина

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