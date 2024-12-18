3,8 процента составил в годовом выражении рост розничных продаж в США в ноябре 2024 года, следует из данных Министерства торговли страны. Это максимальное расширение с декабря 2023-го (2,9% в октябре). Месяц к месяцу рост составил 0,7% (после 0,5%) — он поддерживался «предпраздничными» покупками, а также продажами автомобилей и запчастей. При этом промпроизводство в ноябре продолжило сжиматься — снижение оценивается в 0,9% год к году после 0,5% в октябре. Опережающие индикаторы указывают на то, что в декабре деловая активность в секторе оживления демонстрировать не будет. Поступающие данные ФРС, вероятно, использует как аргумент для дальнейшего осторожного смягчения ДКП.